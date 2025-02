マクドナルドのハッピーセットに「なりきりマクドナルド」がパワーアップして登場!

4度目の登場となる人気おもちゃが、さらに楽しいラインナップ全8種類で展開されます☆

マクドナルド ハッピーセット「なりきりマクドナルド」

販売期間:

第1弾 2025年2月28日(金)〜3月6日(木)

第2弾 2025年3月7日(金)〜3月13日(木)

第3弾 2025年3月14日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つ

※第3弾では、在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等になる場合があります

種類:「なりきりマクドナルド」のおもちゃ 全8種

販売店舗:全国のマクドナルド店舗

“遊び”を通して、子供たちが生き生きと自分らしさを発揮してほしいという願いが込められたハッピーセットのおもちゃ。

今回登場するのは、4度目の販売となる人気のハッピーセット「なりきりマクドナルド」!

マクドナルドのクルー(アルバイトスタッフ)が使っているアイテムや商品をモチーフにしたおもちゃなど、全8種類がラインナップされます。

チキンマックナゲットを作ったり、ドリンクマシーンにジュースを入れたりしながら、マクドナルドクルーの本格的なごっこ遊びができるのもポイント。

サンバイザーやネームバッジを着けて、マクドナルドのクルーになりきって遊ぶことで、社会性や感情を豊かに育むことができます。

また、複数の種類のおもちゃを集めて遊べば、注文を受けてから、フードやドリンクを作り提供するまでの流れが体験でき、「お店の仕事の繋がりを考えるごっこ遊び」が広がります(想像力・表現力)。

今回のハッピーセットでしか手に入らない、マクドナルドならではのおもちゃを紹介していきます☆

ハッピーセット「なりきりマクドナルド」第1弾

販売期間:2025年2月28日(金)〜3月6日(木)

第1弾には、レジやマックチキンナゲットセット、ドリンクマシーン、グリルマシーンが登場。

ごっこ遊びに活躍してくれること間違いなしのおもちゃが揃っています☆

つくってみよう!マックナゲットセット

ナゲット、ボックス、スコップ、オレンジジュース、えたまめコーンのセット。

スクープを使って、チキンマックナゲットをパッケージに入れるナゲット作りが楽しめます。

ジュースをいれてみよう!ドリンクマシーン

ドリンクを提供する遊びが楽しめる、ドリンクマシーンのカップのセット。

オレンジと野菜ジュースのパネルを入れて、ボタンを押すとジュースが出来上がります。

メニューがえらべる!レジスター

メニュー付きのレジスター、カードリーダー、クレジットカードがセットになった「メニューがえらべる!レジスター」

ボタンを押すとメニューが変わる、レジごっこ遊びが楽しめるおもちゃです。

パティがこんがり!グリルマシーン

「パティがこんがり!グリルマシーン」は、パティ(お肉)を焼くグリルのおもちゃ。

青いスイッチを回して、グリルマシーンを開けたり、閉じたりすることができ、焼かれる前と焼かれた後のパティが交互に現れます。

ハッピーセット「なりきりマクドナルド」第2弾

販売期間:2025年3月7日(金)〜3月13日(木)

第2弾には、ハンバーガーセットや、クルーになりきれるサンバイザー・バッジセット、オーダーマイク、デリバリーバッグがラインナップ。

ごっこ遊びがより本格的になります☆

つくってかんせい!ハンバーガーセット

ハンバーガーの材料(パティ・オニオン・ピクルス・ソース)とトレイのセット。

具材をバンズ(パン)で挟み、アップルジュースと枝豆コーンを並べて、トレイで運ぶ遊びができます。

クルーになってみよう!サンバイザー・バッジセット

サンバイザーとマイク、ネームバッジをつけて、ドライブスルーの注文を受けるクルーになりきることができるセット。

ネームバッジには自分の名前を書くことができ、洋服にもつけられます!

ごちゅうもんをどうぞ!オーダーマイク

マイクに口を近づけて話し、ドライブスルーごっこが楽しめます。

ハッピーセットのメニューが表示されています。

とどけてあそぼう!デリバリーバッグ

「とどけてあそぼう!デリバリーバッグ」は、デリバリーバッグのおもちゃ。

バッグを開けると、ハッピーセットの2種類のセットが交互に出てきて、デリバリーごっこ遊びを楽しめます。

ごっこ遊びで「社会性・感情」「想像力」「表現力」の発達をうながす、マッククルーになりきれるおもちゃ!

ハッピーセット「なりきりマクドナルド」は、2025年2月28日(金)より約3週間、全国のマクドナルド店舗にて登場です。

©2025 McDONALD’S

※各おもちゃは、数量限定の為、なくなり次第終了します

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的とした購入はしないでください

