¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ç¤âÂß¶â¸Ë¤«¤éÅðÆñ¤«¡¡2¿ÍÈï³²¡¡¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤Î¸½¶â¡¡´ØÍ¿¤Î¹Ô°÷¤òÄ¨²ü²ò¸Û
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ç¤âÂß¶â¸Ë¤Ç¤ÎÅðÆñ¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤º¤Û¤Î¸µ¹Ô°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤Î¸½¶â¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âß¶â¸Ë¤Ç¤ÎÅðÆñ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¹Ô°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï2¿Í¤Ç¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¸½¶â¤ÎÁí³Û¤Ï¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ï´ØÍ¿¤·¤¿¹Ô°÷¤òÄ¨²ü²ò¸Û¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»Ä£¤Ø¤ÎÊó¹ð¤â´û¤ËºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯³ÐÅö»þ¤ÏÅðÆñ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µîÇ¯11·î¤Ë»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÇÁí³Û14²¯±ß¤ÎÅðÆñ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÏÀè·î16Æü¤«¤é¡¢Âß¶â¸Ë¤Î¿·µ¬¤ÎÍøÍÑ¼õÉÕ¤ò¸¶Â§Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£