9月4日に日米同時公開を予定していた映画『銀行強盗：完全マニュアル』の劇場公開が中止となった。配給のソニー・ピクチャーズが17日、発表した。【画像】海外版ポスター本作は、『ブレット・トレイン』『デッドプール2』などで知られるデヴィッド・リーチ監督の最新作。6月3日に日米同時公開が発表されたばかりで、特報映像と海外版ポスターも解禁されていた。物語は、銀行強盗の様子を生中継する覆面インフルエンサーグル