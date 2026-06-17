日銀は16日、政策金利を0.75％から1％程度へ引き上げることを決めた。物価高の抑制が狙いだが、住宅ローンが残る若い世代では負担増が見込まれる。一方、預金金利の上昇により、家計全体では平均年間2万円の恩恵があるとの試算もある。物価上昇抑える狙いも景気冷え込み懸念日銀が1％程度への利上げを発表した。私たちの生活には、どのような変化があるのか。安宅晃樹キャスター：日銀は16日、政策金利を0.75％から1％程度に引き上