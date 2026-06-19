日本の文房具は海外でも高い評価を得ている。投資家の阿部修平さんは「中でもパイロットは単一ブランドとして世界一の売り上げを誇る。高機能・高品質で、インドや中国でも人気だ」という。Forbes JAPAN編集長藤吉雅春さんとの対談をお届けする――。※本稿は、阿部修平、藤吉雅春『コンパウンドグロース投資 世界を牽引する日本の新時代』（リンクタイズ）の一部を再編集したものです。撮影＝大中啓スパークス・グループ社長の阿