6月16日、政策金利を31年ぶりとなる1%に利上げした日本銀行6月16日、日本の政策金利が0.75％から1.00％に引き上げられた。2023年春の就任以来、「異次元金融緩和」からの脱却に取り組んできた日本銀行・植田和男総裁のあまりにもスローな決断であった。【写真】今後も注目の晴海フラッグしかしながら、日本の政策金利はともかくも最低限に「金利がある状態」と言える「1％」に戻った。1995年9月以来、約31年ぶりの「正常化」である