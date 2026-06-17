無許可で為替取引を行う「地下銀行」を営んだとして、中国籍の男3人が逮捕されました。特殊詐欺の被害金をマネーロンダリングしていたとみられています。逮捕されたのは、いずれも中国籍で、マネーロンダリンググループの曽聡容疑者（26）と林梓強容疑者（24）で、東京・新宿区のタワーマンションの一室で、国の許可を得ず、日本円でおよそ120万円分の人民元を換金するなどして違法に銀行業を営んだ疑いがもたれています。また、同