サカつくスターズの★5選手15名が登場!「SAKATSUKU STARS SCOUT」

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド(サカつくRTW)」において、「サカつくスターズ」の新★5選手15名が登場する「SAKATSUKU STARS SCOUT」を2月5日より開催した。

同スカウトでは、「河本鬼茂」や「杉下竜次」をはじめとした「サカつくスターズ」の選手たちが、得意戦術「サイドアタック」の新★5選手として登場する。

今回は、通常版の「河本鬼茂」とは特徴構成とスキル構成の異なる「河本鬼茂」(シーズン表記が「LEGEND」)も登場する。

特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:2月5日 ~ 3月5日 10時59分

「サカつくスターズ」の選手たちが得意戦術「サイドアタック」の新★5選手として登場する特別なスカウト。★5確率は15%。

特典付きスカウトでは、すべてのSTEPで「新★5選手1人確定」の特別獲得枠が付く。

新★5選手「甲斐雅哉」登場!「サカつくスターズレジェンドマッチ」開催

【河本鬼茂 【LEGEND】】 【河本鬼茂】【杉下竜次】 【平塚浪馬】【河本龍将】 【源京一】【萩原忠志】 【那智清隆】【東条英虎】 【屋野功】【立浪重則】 【御厨親典】【奥村辰彦】 【岬健二】【ラゴス武威】

開催期間:2月5日 ~ 3月5日 10時59分

「レジェンドマッチ」は、レジェンドチームと対戦し、勝利ポイントゲージが一定量に達するとアイテムを獲得できるイベント。今回は、10,000pt達成報酬の新★5選手として「甲斐雅哉」が登場する。

「レジェンドマッチ」の試合に勝利すると、難易度に応じて「FEVERゲージ」が増加し、「FEVERゲージ」がMAXになると「FEVER MODE」になる。「FEVER MODE」中は、「能力UP秘密練習の欠片」をランダムで入手できる。

また、開催中のレジェンドマッチをプレイすることで達成できる1回限定ミッションでは、GB(無償)や「監督スカウトチケット」のほか、新★5選手「甲斐雅哉」や「能力UP秘密練習」も手に入る。

新★6監督をGET!期間限定ミッション開催

【甲斐雅哉】

開催期間:2月5日 ~ 3月5日 10時59分

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「グローリー・オブ・スターズ」と「戦術得意度Lv10」を持つ新★6監督「ヘネバイラー」が登場する。

期間中に開催される特別ミッション「10試合行う」で獲得できる。

公式Xアカウント連動キャンペーン「SAKATSUKU STARS TICKET SCOUT」開催

【ヘネバイラー】

「SAKATSUKU STARSチケット」で引くことができる「SAKATSUKU STARS TICKET SCOUT」を開催。同スカウトの開催に合わせ、「SAKATSUKU STARS TICKET SCOUT×サカつくRTW公式Xアカウント連動キャンペーン」の報酬として、100連分の「SAKATSUKU STARSチケット」がプレゼントされる。

(C)SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.