Bank Band¡¢¡Øap bank fes ¡Ç25¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¶Ê¡Ö¥«¥é¡×ÇÛ¿®¡õMV¸ø³«¡¡¥³ー¥é¥¹¤Ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤é»²²Ã
¡¡Bank Band¤¬¡¢2·î15Æü¡¢16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Øap bank fes ¡Ç25 at TOKYO DOME ～¼Ò²ñ¤ÈÊë¤é¤·¤È²»³Ú¤È～¡Ù¤Ë¸þ¤±½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥«¥é¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±¶Ê¤ÎMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Bank BandÌ¾µÁ¤Ç¤ÏÌó3Ç¯10¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¾®ÎÓÉð»Ë¤¬ºî¶Ê¡õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢Ý¯°æÏÂ¼÷¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¡£¥³ー¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¡¢Salyu¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÎMV¤Ï¡¢Í®ÍÕ¡ÊDRAWING AND MANUAL¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢È¯É½¤Ç¤Ï¡¢¡ØËÜºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤ËÈ¼¤¦ap bank¤Î¼ý±×¤Ï¡¢Á´³ÛÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÉü¶½»Ù±ç¶â¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾®ÎÓÉð»Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
ap bank fes ʼ25¤òÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ¤ÈÊë¤é¤·¤äÀ¤³¦¤Î¾ðÊó¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤º®ÆÙ¤È¤·¤¿¾õ¶·¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼çµÁ¤ä»×ÁÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤¯¼Ò²ñ¤äÀ¤³¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢ËÍ¤é¤Ï¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½àÈ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Îap bank¤Î°ÕµÁ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÈÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤¤¤ë¡Ê¤â¤È¤â¤È¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Îap bank fes ʼ25¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ë¡£¿·¶Ê¡Ö¥«¥é¡×¤Ï¡¢ºî¶Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤Þ¤ÀËÍ¤é¤¬ÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤äÁÛ¤¤¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä´õË¾¤ò¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤È¤·¤Æ¤Î¹¤¬¤ê¤äÆþ¤ìÊª¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤À¡£¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë¤Ï¡Ö¸½¼Â¤À¤±¤Ç¤Ï¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ý¯°æ¤¯¤ó¤Î²Î»ì¤ä²ÎÆþ¤ì¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤Î¼Ò²ñ¤äÊë¤é¤·¤Î¥«¥ª¥¹¤Î³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Î»ÑÀª¤ò¡¢¤É¤³¤«¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢²þ¤á¤ÆÄÉÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡¢¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¡×¡Ö¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍæÀû¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤Ã¤È´öÅÙ¤È¤Ê¤¯µ¯¤³¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ä¨¤ê¤º¤Ë¿Ê²½¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡£º£²óap bank¤¬Åìµþ¥Éー¥à¤Ç¥Õ¥§¥¹¤ò¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¡¢1¤Ä¤ÎÀþ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£
¢£Ý¯°æÏÂ¼÷¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¼«²æ¡×¤È¤¤¤¦³Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡×¤Ê¤ó¤¾¤ò¸«¤Ä¤±¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ó¤È¤«¥È¥«¥²¤¬²¿ÅÙ¤âÃ¦Èé¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡×¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈé¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡Ö³Ì¡×¤¬¡ÖÈé¡×¤¬¤¢¤ë¡£¥ëー¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ»ÆÁ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³µÇ°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÑÍý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÐºÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡¢¡¢¼Ò²ñ¤ò±Ä¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÏÈÁÈ¤ß¤äÀþ°ú¤¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µç¶þ¤Ç¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥í¥Ã¥¯¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿º¢¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿Æü¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤ê°Ï¤à¡Ö¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂà¶þ¤Ê¡×¡Ö¾ï¼±¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¡×Æü¾ï¤ò¤Ö¤Ã²õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¶¯Ê¼´ï¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê²¿¤«¡ÖÌµÀ¤Ë¤Ö¤Ã²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾×Æ°¡×¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¼«²æ¡×¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡Ö¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤¢¤ë¡×´Ø¤ï¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö´ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¡Ö´ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤¿¿¼Â¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ËÍ¤é¤¬¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç¡¢´Ø¤ï¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´î¤Ó¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥¨¥Ã¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢²»³Ú¤Ç¡¢ËÍ¤é¤¬¡Ö´Ø¤ï¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤¤¡£
¢¨ÂÀ»ú¤Ï²Î»ì°úÍÑÉôÊ¬
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë