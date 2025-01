【アサシン クリード シャドウズ】3月20日 発売予定価格:8,328円

3月20日発売予定「アサシン クリード シャドウズ」のアクティビティのひとつとして、流鏑馬がプレイできる。

「アサシン クリード シャドウズ」は、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Win/Mac)で発売するユービーアイソフトの「アサシン クリード」シリーズ最新作。メディア向けの先行体験会の中で、流鏑馬をプレイするシーンが公開された。

流鏑馬がプレイできる

今回公開となった流鏑馬は、姫路エリアでプレイできるもののようだった。弥助が受付役のNPCに話しかけ、チャレンジできるようになる。姫路の流鏑馬場は桜が舞っており、美しい風景となっていた。

内容は実際の流鏑馬と同じく、騎乗して、馬を走らせながら場内に設置された的を弓で撃ち抜いていくというもの。今回確認できたものは、5個ある的のうちいくつ撃ち抜けるかを競うものとなっていた。

アクティビティとしてはシンプルながら、日本ではお祭りなどで行事などで馴染み深い流鏑馬をゲーム内で体験できる機会となっている。ぜひ、本編でも挑戦したいアクティビティだ。

NPCに話しかけて挑戦可能

桜が舞う美しい風景のなかで流鏑馬を行う

的一つにつき、狙えるタイミングは一度きりだ

