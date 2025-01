【プロミス・マスコット・エージェンシー】2025年 発売予定価格:未定

Kaizen Game Worksは1月15日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用ゆるキャラ事務所経営ゲーム「プロミス・マスコット・エージェンシー」の声優メインキャストを発表した。

ゲームの主人公である元ヤクザ・ミチは「龍が如く」シリーズの桐生一馬役などで知られる黒田崇矢さんが担当。ほかにも「ゼルダの伝説」シリーズ・プルア役を演じた渋谷彩乃さんや、「チェンソーマン」、「侍道3」など数多くの作品に出演する斎藤恵理さんらがメインキャストを務める。

また、1月15日にソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)を退職した元インディーズ イニシアチブ代表の吉田修平氏が「モノウゲ」という河童のゆるキャラ役として出演することも明かされている。

Revealed exclusively with @IGN 👀🎙️✨



Promise Mascot Agency main cast Voice Actor Reveal!



We are so lucky to be working with:

✨ Takaya Kuroda @takayakuroda

✨ Ayano Shibuya @shibuya_ayanono

✨ Eri Saito

✨ SWERY @swery65

✨ Shuhei Yoshida! @yosphttps://t.co/MRD4T3CVMo