【FREEDOM WARS Remastered】1月9日 発売価格:4,950円~プレイ人数:1人(オンライン時 1~8人)

バンダイナムコエンターテインメントは、ソニー・インタラクティブ エンタテイメント(SIE)とのライセンス契約のもと、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC用“奪還”マルチプレイアクション「FREEDOM WARS Remastered(フリーダムウォーズ リマスター)」を1月9日に発売する。価格は4,950円から。なお、Steam版は1月10日に発売される予定。価格はオープン。

本作は、2014年にPlayStation Vita版で発売された「フリーダムウォーズ」のリマスター作品。負傷が原因でこれまでの記憶を失い、罰として懲役100万年から再スタートすることになってしまった主人公が、過酷な世界で本当の生と自由を獲得するため、仲間と共に苛烈なボランティアへ身を投じていく。

ゲーム概要

【「FREEDOM WARS Remastered」 - ANNOUNCEMENT TRAILER】【FREEDOM WARS Remastered】

産まれた瞬間、懲役100万年――。

資源が枯渇し荒廃した未来、全てが厳しく管理される超監視社会で“ボランティア”と称される危険な戦闘行為に参加し、真の自由を勝ち取るため戦え。

生きることが“罪”

資源が枯渇した遠い未来では生きること自体が“罪”。懲役100万年を科された“咎人”として、危険な戦闘行為“ボランティア”で刑期を減らし、自由を勝ち取っていく。

立体高速戦闘“荊”

立体的な高速戦闘を可能にする“荊”で空間を支配。種別により異なる特性を使いこなし、地形や敵を利用しながら、戦場を縦横無尽に駆け抜けていく。

看守アンドロイド“アクセサリ”や仲間たちとの共闘

本作では、オンラインでの協力マルチプレイにも対応。危険なボランティアに参加するためには、仲間との協力が不可欠となる。看守“アンドロイドアクセサリ”や仲間の咎人たちと共に強大な敵に立ち向かっていく。

強化されたグラフィックス

より鮮明に描かれる荒廃した世界、巨大な監視都市、強大な敵、熾烈な戦いを体験できる。

(C) Sony Interactive Entertainment Inc. and Dimps Corporation. FREEDOM WARS is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.



Published by Bandai Namco Entertainment Inc.