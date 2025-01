1月10日 実装予定

新機能「マイセカイ」

スマートフォンでプレイすることができる「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(プロジェクトセカイ)」は、セガとColorful Paletteが手がけるリズム&アドベンチャーゲームだ。

2020年9月30日に配信が開始された「プロジェクトセカイ」は、2024年で4周年を迎えた。その矢先に、大型アップデートを実施予定(1月10日)。これに先駆け、今回の目玉となる新機能「マイセカイ」のメディア向け先行体験会が行なわれた。ここからは、先行体験会で明かされた「マイセカイ」の詳細についてレポートしよう。

プレーヤーだけのセカイを作ることができる「マイセカイ」

「マイセカイ」では、広い庭に家具などを飾ったり、併設されている家の内部をデコレーションするなどの「ハウジング」と呼ばれるアクションを行なっていくことで、プレーヤーだけのセカイを作ることができるのだ。

ゲーム画面から「マイセカイ」をタップすることで、自分だけのセカイへ移動。初訪問時にミクさんがお出迎えしてくれる「マイセカイ」は、庭に自宅がポツンとあるだけの場所だ

「マイセカイ」に入ると、チュートリアルが自動的にスタート。「マイセカイ」では、「!」マークが表示されている場所へ移動することで何らかのアクションが発生する。今回は、家の中に入ることで、ミクさんから設計図を渡された。設計図では、家具を製作するために必要な材料を確認できる。

主人公の分身は、バーチャルパッドで操作する

画面左上の丸いアイコンから「さいしょの原っぱ」を選ぶと、1つ目の採取エリアに到着

採取エリアで素材を集めて家具を製作!

採取エリアでは、スタミナを消費することでさまざまな素材を採取することができる。どの材料を採っても、減るスタミナの量は同じだが、木と石を採取する場合は、スタミナに加え、専用の道具も消費する。道具は設定されている耐久度を越えると壊れるが、ストックがあれば自動的に補充される。

スタミナゲージは、マイキャラの隣に表示。採取すると減り、すべて無くなると採取不可能になる

採取時は、採る対象によって使えるアイテムが自動的に変化。花の場合は手、木の時は斧、石ならつるはしとなる

斧やつるはしをふるって材料を採取。材料を一定回数採取すると木や石はフィールドから消滅するが、その日の午前5時になると復活するので、安心して採取することができる

材料が揃ったら、自宅に戻り早速製作に取りかかる。庭の机にある道具箱のアイコンをタップすると、製作可能な家具が明るく表示される。その中から作りたい家具を選んでボタンを押すだけで完成。作った家具を家の中に入って配置しよう。

また、各ユーザーが獲得したカードイラストやカスタムプロフィール用のグッズなども、家具として配置することができる。

家具を所定の位置に配置すれば終了。もちろん、ベッドで横になることもできるし、椅子に座ることも可能。いろいろとリアクションを楽しんでみるのもおもしろい

画面右下のダッシュボタンをタップすると、マイキャラの移動速度がアップする。広い採取サイトや庭が拡張されたあとは移動距離も長くなるので役立つ機能だ

庭には、柵や道路を配置することも可能。いくつか設置する場合は、フィールド上で置きたい場所をドラッグするだけと簡単

採取エリアには、時々紙飛行機が飛んでくることがある。この紙飛行機は着地すると宝箱に変わり、それを開けると新しい家具を製作するための設計図や、マイセカイのBGMを変更できるレコードなどをゲットできることがあるのだ。レコードプレーヤーを製作すると、レコードを使ってBGMを変更できるようになる。

レコードは、採取エリアの宝箱からゲットすることができる

製作したレコードプレーヤーを使えば、BGMの変更も自在に

ゲートを通して本編に登場する5つのユニットや他のプレーヤーとの交流も!

そのほか、「マイセカイ」にはゲートと呼ばれる扉が設置されている。ゲートは本編中に登場する5つのユニット「Leo/need」、「MORE MORE JUMP!」、「Vivid BAD SQUAD」、「ワンダーランズ×ショウタイム」、「25時、ナイトコードで。」に対応しており、ゲートのレベルに応じて1日に数人のキャラクターが出現。話をしたり、記念撮影を行なうなど、彼ら彼女たちと交流することができるのだ。

プレーヤーは採取エリアのほか、他のユーザーの「マイセカイ」などに移動することができる。移動先としては、ランダムに他のユーザーの「マイセカイ」を訪問できる「だれかのマイセカイへ」や、ユーザーIDを入力して直接相手を訪問する「ID検索」、フレンド登録をしている相手を訪れる「フレンドのマイセカイへ」といった場所が用意されている。

プレーヤーは採取サイトのほか、他のユーザーの「マイセカイ」などに移動することができる

訪問先でユーザーと交流したり、持っていない家具が設置されていれば、その設計図を入手することもできる。

訪問先では文字入力のほか、さまざまなスタンプやアクションで反応することもできる。人が増えるほどに、画面内が賑やかになっていくので楽しい

こうして自由に自分だけのセカイを作れるのが、今回のアップデートで追加された「マイセカイ」の特徴だ。「マイセカイ」に関してはこの先、様々なイベントやキャンペーンが計画されているようだ。その時に備え、アップデート後にいろいろと試しまくるのが良いだろう。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. /

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.