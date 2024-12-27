ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¡µ¯ÍÑ¿ô¤Ï18¼Ò¡¢CM¼ýÆþ¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö10²¯±ß¡ª¹¹ð¶È³¦¤«¤é¡È¥â¥Æ¥â¥Æ¡É¤ÊÍýÍ³
¡Ö¹¹ð¶È³¦¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡£
¡Ç24Ç¯¤ÎCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¡¢3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê41¡Ë¡£µ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤¬11¼Ò¤À¤Ã¤¿¡Ç23Ç¯¤«¤é¡¢¡Ç24Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È18¼Ò¤ËÁý²Ã¡£Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¹ð¶È³¦¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¶·é´¶¤ä¿®Íê´¶¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÌîµå°ì¶Ú¤ÇÀ¿¼Â¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ò·ï¤ò´°àú¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Î¹¹ð¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡È¸¤µ¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦°ì¤Î¡ÈÃÎÀÇÉÇÐÍ¥¡É¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ì¾Ìç¡¦Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢±Ñ¸¡1µé¤ò»ý¤ÄÎëÌÚ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¹ç³ÊÎ¨30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÆñ´Ø¤ÎÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¤â»ý¤Ä¡£
¡Ö¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÇÐÍ¥¶È¤âÄ¶°ìÎ®¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¡Ê¡Ç18Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶áÇ¯¤â¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¼ç±éºî¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ç25Ç¯7·î¥¯¡¼¥ë¤Î¡ØÆüÍË·à¾ì¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼ç±é¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇ´é¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯µ¤¤µ¤¯¤Ç¤¹¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÎëÌÚ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤¹Î¢¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ìò¼Ô¤ò°ìÀ¸¤Î»Å»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Æ·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ËÍúÎò½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢50¼Ò°Ê¾å¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤º¡¢ÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÎéµ·Àµ¤·¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ë¤Ï±éµ»¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢¡ÈÎëÌÚ¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¶È³¦¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÍ×°ø¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¼«¤é¿¶¤êÉÕ¤±¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï²Î¤äÍÙ¤ê¤¬NG¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÈNG¤Ê¤·¡É¤ÇÍ×Ë¾¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤â´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°½Ð¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎCM½Ð±éÎÁ¤Ï1ËÜÅö¤¿¤êÇ¯´Ö·ÀÌó¤Ç5ÀéËü±ß¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢18¼Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÇ¯´Ö10²¯±ß¶á¤¯²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤«¤Ä¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¡ØÂçÃ«Áª¼ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿ÎëÌÚ¡£¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¼¡¤ÏCM¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÃ«¤òÄÉ¤¦¡ª