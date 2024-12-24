¥í¥Ã¥Æ¡¢º´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¼õ¾ÞµÇ°¥°¥Ã¥º¤ò¼õÃíÈÎÇä¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¹ØÆþ¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï23Æü¡¢2025Ç¯1·î7Æü¤«¤é¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Çº´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¤Î¡Ö2024Ç¯ÅÙ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¾Þ¡×¼õ¾ÞµÇ°¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ÎÊ¸»ú¤È¶¦¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿º´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¼Ì¿¿¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇä¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë12»þ00Ê¬¤è¤ê1·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼õÃí¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡£
¢§ º´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¾Þ¤òÄº¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£µÇ°¥°¥Ã¥º¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¹ØÆþ¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢§ º´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¡Ö2024Ç¯ÅÙ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¾Þ¡×¼õ¾ÞµÇ°¥°¥Ã¥º ¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¡¦Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¡Ê99¸Ä¸ÂÄê¡¢¾ÚÌÀ½ñÉÕ¤¡Ë¡§35,000±ß
¡¦T¥·¥ã¥Ä¡Ê¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L¡¢XL¡¢¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡§3,800±ß
¡¦¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡§1,000±ß
¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡§2,000±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡§600±ß
¡¦¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡§2,000±ß
¡¦¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡§1,300±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡§2,300±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§4,000±ß
¡¦¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥Ù¥¢¡§3,500±ß
¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ü¡¼¥ë¡§3,800±ß
¡¦µÇ°¥Ü¡¼¥ë¡Ê¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ë¡§2,100±ß
¡¦¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡§1,100±ß
¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¡§1,000±ß¡£Á´¤ÆÀÇ¹þ
¡¡¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ÎÊ¸»ú¤È¶¦¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿º´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¼Ì¿¿¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇä¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë12»þ00Ê¬¤è¤ê1·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼õÃí¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡£
¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¾Þ¤òÄº¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£µÇ°¥°¥Ã¥º¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¹ØÆþ¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢§ º´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¡Ö2024Ç¯ÅÙ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¾Þ¡×¼õ¾ÞµÇ°¥°¥Ã¥º ¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¡¦Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¡Ê99¸Ä¸ÂÄê¡¢¾ÚÌÀ½ñÉÕ¤¡Ë¡§35,000±ß
¡¦T¥·¥ã¥Ä¡Ê¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L¡¢XL¡¢¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡§3,800±ß
¡¦¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡§1,000±ß
¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡§2,000±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡§600±ß
¡¦¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡§2,000±ß
¡¦¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡§1,300±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡§2,300±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§4,000±ß
¡¦¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥Ù¥¢¡§3,500±ß
¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ü¡¼¥ë¡§3,800±ß
¡¦µÇ°¥Ü¡¼¥ë¡Ê¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ë¡§2,100±ß
¡¦¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡§1,100±ß
¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¡§1,000±ß¡£Á´¤ÆÀÇ¹þ