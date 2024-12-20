¡Ø¤è¤¯ËÊ¤¨¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤¼ï5Áª¡¡ÌµÂÌËÊ¤¨¤Î¸¶°ø¤äÀÅ¤«¤Ë¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Þ¤Ç
¡Ø¤è¤¯ËÊ¤¨¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤¼ï¤Ï¡©
¸¤¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Þ¤êËÊ¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤µ¤ì¤ë¸¤¼ï¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤è¤¯ËÊ¤¨¤ë¡Ù¤È¤µ¤ì¤ë¸¤¼ï¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤è¤¯ËÊ¤¨¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤¼ï¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¥Á¥ï¥ï
½ã·ì¼ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¾®¸¤¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¥ï¥ï¡£¤½¤Îµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÂ¸ºß¤·¤¿¡Ø¥Æ¥Á¥Á¡Ù¤È¤¤¤¦¾®·¿¸¤¤¬ÁÄÀè¤È¤¤¤¦Àâ¤¬ºÇ¤âÍÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ï¥ï¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯³èÈ¯¤ÊÀ³Ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á¡ºÙ¤Ç·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ä¸¤¡¢Êª²»¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆËÊ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤ÊÂÎ¤æ¤¨¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤¤²áÊÝ¸î¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥Á¥ï¥ï¤Î·Ù²ü¿´¤ò¶¯¤á¡¢¤µ¤é¤ËËÊ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
2.¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó
¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Ï¾®·¿¸¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÄÀè¤Ï¥½¥ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥Ã¥Ä·Ï¤ÎÂç·¿¸¤¤Ç¤¹¡£°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢À³Ê¤Ï³èÈ¯¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢ËÊ¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤ÎÊª²»¤Ë¤âÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¡¢·ã¤·¤¯ËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈÖ¸¤¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÌµÂÌËÊ¤¨¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É
¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¢¥«¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤Î3¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ï¥¢¥Ê¥°¥Þ¤Î¼í¤ê¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤È¥«¥Ë¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥¦¥µ¥®¤Ê¤É¤Î¾®Æ°Êª¤Î¼í¤ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3¼ïÎà¤È¤âÍÛµ¤¤Ç³èÈ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤¬ÎÄ¸¤¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¼þ°Ï¤ÎÆ°¤¤ä²»¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆËÊ¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
4.¥Óー¥°¥ë
¥Óー¥°¥ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¥¦¥µ¥®¼í¤ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÎÄ¸¤¤Ç¤¹¡£¿ô½½Æ¬¤Î¥Óー¥°¥ë¤¬Ï¢·È¤·¤ÆËÊ¤¨¤Ê¤¬¤é³ÍÊª¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¼íÎÄ¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÌ¾»Ä¤«¤é¸½ºß¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤è¤¯ËÊ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÇÄ¾¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯ÄÌ¤ëÆÈÆÃ¤ÊËÊ¤¨À¼¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
5.¥·¥§¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥·ー¥×¥É¥Ã¥°
¡Ø¥·¥§¥ë¥Æ¥£¡Ù¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥·ー¥×¥É¥Ã¥°¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏËÒÍÓ¸¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¸¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢ËÊ¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Êª²»¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÊÑ³èÈ¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î±¿Æ°ÎÌ¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢ÌµÂÌËÊ¤¨¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÂÌËÊ¤¨¤Î¸¶°ø¤ÈÀÅ¤«¤Ë¤µ¤»¤ëÊýË¡
¸¤¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢°¦¸¤¤ÎÌµÂÌËÊ¤¨¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌµÂÌËÊ¤¨¤Î¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢°ì³µ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÂÌËÊ¤¨¤ò¸º¤é¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢ÌµÂÌËÊ¤¨¤Î¸¶°ø¤È¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐ½èË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.·Ù²ü
ÌµÂÌËÊ¤¨¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢·Ù²ü¿´¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤äÆ°Êª¡¢Êª²»¤Ê¤É¤ò·Ù²ü¤·¡¢ÄÉ¤¤Ê§¤ª¤¦¤È¤·¤ÆËÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»¶ÊâÃæ¤Ë¤¹¤ì°ã¤¦¿Í¤ä¸¤¡¢¸¼´Ø¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¤Î²»¤òËÊ¤¨¤¿¤ê¡¢Áë¤«¤é³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÊ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áë¤«¤é³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÊ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²È¤ÎÁ°¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¤ä¼Ö¤Ê¤É¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ù²ü¿´¤«¤é¤¯¤ëÌµÂÌËÊ¤¨¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º°¦¸¤¤¬²¿¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯±ó¤¶¤±¤ë¤«¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë´·¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ËÊ¤¨¤ëÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Áë¤«¤é³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÊ¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤ä²»³Ú¤òÎ®¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»ë³ÐÅª¤Ê»É·ã¤äÄ°³ÐÅª¤Ê»É·ã¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ëÊýË¡¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
2.Í×µá
¸¤¤Ï¡ØÍ·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø¤´¤Ï¤ó¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ×µá¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤ÆËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸¤¤¬ËÊ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤ËÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸¤¤Ï¡ØËÊ¤¨¤ë¤ÈÍ×µá¤¬ÄÌ¤ë¡Ù¤È³Ø½¬¤·¡¢Í×µáËÊ¤¨¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×µáËÊ¤¨¤Ë¤Ï¡¢Ìµ»ë¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¿¨¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡¢Ìµ»ë¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÊ¤¨¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¥ª¥¹¥ï¥ê¤Ê¤É¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤¨¤¿¤é¤Û¤á¤ÆÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¤¤Ï¡ØËÊ¤¨¤Æ¤âÍ×µá¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È³Ø½¬¤·¡¢Í×µáËÊ¤¨¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.¥¹¥È¥ì¥¹
¸¤¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌµÂÌËÊ¤¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉÔÂ¡¢À¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
µÞ¤ËÌµÂÌËÊ¤¨¤¬Áý¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°¦¸¤¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·»×¤¤Åö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡¢¤Þ¤¿¤Ï·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌËÊ¤¨¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
4.ÉÔ°Â
ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤âËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ÆËÊ¤¨¤ë¸¤¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£°¦¸¤¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä¤òµÍ¤á¤¿ÃÎ°é´á¶ñ¤Ê¤É¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë°¦¸¤¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤«¤é°¦¸¤¤ÈÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬²È¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢°¦¸¤¤È¤º¤Ã¤È¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤ÏÈò¤±¡¢ÊÌ¡¹¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°¦¸¤¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢Î±¼éÈÖÃæ¤º¤Ã¤ÈËÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¤Î´ÖÊÌ¤ÎÉô²°¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤âËÊ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¬Î¥ÉÔ°Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¤è¤¯ËÊ¤¨¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤¼ï¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¸¤¼ï¤Î¸¤¤¿¤Á¤¬É¬¤º¤·¤â¤è¤¯ËÊ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ìÈÌÅª¤ËËÊ¤¨¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¦¸¤¤ÎÌµÂÌËÊ¤¨¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÂÌËÊ¤¨¤Î¸¶°ø¤òÆÃÄê¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½Ã°å»Õ¤ä¥É¥Ã¥°¥È¥ìー¥Êー¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀìÌç²È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ê²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£