¡ÖÀ¨¤¤Èþ¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¡¡ÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿63ºÐÂç½÷Í¥¡Ä¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤â¸½¤ì¡Ö¤ª¸µµ¤¡×¤ÈÏÃÂê
ÂçÁêËÐ¤Ç¤Ï¾£ÀÊ¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡º£Ç¯¤ÎÂçÁêËÐ¤âÎÏ»Î¤¿¤Á¤¬Ê³Æ®¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£½éÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤ÎÃÂÀ¸¤Ê¤É¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î³èÌö¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿³Ñ³¦¡£ÅÚÉ¶¤Ë»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿°ìÊý¡¢ÅÚÉ¶³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£ÍÌ¾½÷Í¥¤äÂçÊªÇÐÍ¥¤Ê¤É¤¬Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¡¢¡ÖÀ¨¤¤Èþ¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤À¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û7·î¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç½÷Í¥¡¦º°ÌîÈþº»»Ò¤¬´ÑÀï
¡¡¼·ÆüÌÜ¡¢Î¯ÀÊ¤«¤é¼èÁÈ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤Î¤Ï63ºÐ¤Î½÷Í¥¡¦º°ÌîÈþº»»Ò¡£2022Ç¯¤«¤é²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Û¤É¤Î¹¥³Ñ²È¤Ç¡¢ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÚÉ¶¤ÎÇ®Àï¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÎ¯ÀÊ¤ËÀ¨¤¤Èþ¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö63ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º°Ìî¤ÈÆ±Æü¤Ë¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¡Ö3ÂåÌÜ»³¤Î¿À¡×¤³¤È¿ÀÌîÂçÃÏ¤â¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ß¡£¶åÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢º°Ìî¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¤¸Î¯ÀÊ¤Ë92ºÐ¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¡¦ÂçÂ¼ÖÂ¤Î»Ñ¤¬¡£½½ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÁêËÐ¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³º¬Àé²Â¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢ÅÚÉ¶¾å¤ÎÇ®Àï¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ì½ê¤Ï²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬12¾¡3ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÊ¿Ëë¡¦Î´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¡¢3¾ì½ê¤Ö¤êÄÌ»»10²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡»5·î¡¢²Æ¾ì½ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬´ÑÀï
¡¡½½»°ÆüÌÜ¤ËÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À84ºÐ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Âç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡£ÂçÁêËÐ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖABEMA¡×¸ø¼°X¤¬Æ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêËÐÃæ·Ñ¤Ë¥Ç¥ô¥£É×¿Íµï¤ë¡¡°Û¼Á¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤è¡×¡ÖÂÎ°éºÂ¤ê¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁêËÐ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡£
¡¡»ÍÆüÌÜ¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤È¥¥ó¥Ü¥·¤ÎÀ¾ÅÄ½ßÍµ¤¬¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¡ÖABEMA¡×¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¿ÆÊý¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤ï¡×¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¡ª¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÅÚÉ¶¤Ç¤Ï¡¢¿·¾®·ë¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬12¾¡3ÇÔ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£Ëë²¼10ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç¤Î½éÅÚÉ¶¤«¤é7¾ì½êÌÜ¤Ç»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡»11·î¡¢¶å½£¾ì½ê¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÂçÂ¼ÖÂ¤¬´ÑÀï
¡¡½½°ìÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢½½Î¾¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò93ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤¬Ç®¿´¤Ë¸«¼é¤ëÍÍ»Ò¤¬Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¡£Âç¤Î¹¥³Ñ²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÂ¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç3ÆüÏ¢Â³¤Î´ÑÀï¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿å¿§¤Î¥»¡¼¥¿¡¼»Ñ¤Ç±Ç¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡Öº£Æü¤â¸µµ¤¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¡×¡Ö93ºÐ¡¢¤ª¸µµ¤¤À¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¡¢¤ª¤µ¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ·â¾ðÊó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬ÉÔºß¤Î¤Ê¤«¡¢13¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÎ¾Âç´Ø¤¬Àé½©³Ú¤Ç·ãÆÍ¡£Âç´Ø5¾ì½êÌÜ¤È¤Ê¤ë¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤òÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë