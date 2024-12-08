CÂçºå¤Ë¾¡Íø¤âÆó·åÆÀÅÀ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¡£Îã¤¨¤Ð¼¯Åç¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¤Î¹ÓÌÚ¤¬Íèµ¨¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éFCÅìµþ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡¡2024Ç¯12·î£¸Æü¡¢FCÅìµþ¤¬Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çº£µ¨¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡ÊÁê¼ê¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤òÎÉ¤¤·Á¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿FCÅìµþ¤Ï12Ê¬¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÃçÀîµ±¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£Áê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÅì·Ä¸ç¤ä¹â±§ÍÎ¤Î¸¥¿È¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÑ¤¨Î¿¤°¡£¥Ç¥£¥¨¥´¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬FCÅìµþ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤Ï´¶¤¸¼è¤ì¤¿¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢º£µ¨¤ÎFCÅìµþ¤«¤éÀï½ÑÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¸Ä¿Íµ»¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¯¥é¥â¥Õ¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ö¸þ¤·¡¢¤É¤¦¹¶¤á¤ë¤«¡¢¤É¤¦¼é¤ë¤«¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°ÂÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏJ£±¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î½ç°Ì¡Ê£·°Ì¡Ë¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÓÌÚ¤äÃçÀî¤é¤Î¸Ä¿Íµ»¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¼¯Åç¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¤Î¹ÓÌÚ¤¬Íèµ¨¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÇ±¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éµ¼ÔÀÊ¤«¤é»î¹ç¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¥²¡¼¥à¤Ï¹â¤Î¥ß¥É¥ëÃÆ¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¡¢FCÅìµþ¤Î¾¡Íø¡Ê¥¹¥³¥¢¤Ï£³-£°¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÇòÀ±¤ò´î¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¡Ö+1 GOAL¡Ê¥ï¥ó¥â¥¢¥´¡¼¥ë¡Ë¡×¤Ï´ÇÈÄÅÝ¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎÆó·åÆÀÅÀ¼Ô¤¬¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬Á´¤Æ¤òÊª¸ì¤ë¤«¡£
¡¡CÂçºåÀï¤Î¾¡Íø¡¢´¶Æ°Åª¤ÊD¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢½÷»ÒÂåÉ½FW¡¢¥Þ¥ë¥³¥Ó¥Ã¥Á¤ÎÇº»¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿FCÅìµþ¤Ï12Ê¬¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÃçÀîµ±¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£Áê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÅì·Ä¸ç¤ä¹â±§ÍÎ¤Î¸¥¿È¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÑ¤¨Î¿¤°¡£¥Ç¥£¥¨¥´¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬FCÅìµþ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤Ï´¶¤¸¼è¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÓÌÚ¤äÃçÀî¤é¤Î¸Ä¿Íµ»¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¼¯Åç¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¤Î¹ÓÌÚ¤¬Íèµ¨¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÇ±¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éµ¼ÔÀÊ¤«¤é»î¹ç¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¥²¡¼¥à¤Ï¹â¤Î¥ß¥É¥ëÃÆ¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¡¢FCÅìµþ¤Î¾¡Íø¡Ê¥¹¥³¥¢¤Ï£³-£°¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÇòÀ±¤ò´î¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¡Ö+1 GOAL¡Ê¥ï¥ó¥â¥¢¥´¡¼¥ë¡Ë¡×¤Ï´ÇÈÄÅÝ¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎÆó·åÆÀÅÀ¼Ô¤¬¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬Á´¤Æ¤òÊª¸ì¤ë¤«¡£
¡¡CÂçºåÀï¤Î¾¡Íø¡¢´¶Æ°Åª¤ÊD¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢½÷»ÒÂåÉ½FW¡¢¥Þ¥ë¥³¥Ó¥Ã¥Á¤ÎÇº»¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¤ªÆÏ¤±¡ª