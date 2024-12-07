¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø½é¤á¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤é¡Ù²È¤Ë¤¤¤¿¸¤¤¬¡ÄÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¡Ø´î¤Ó¤¬¸Â³¦ÆÍÇË¤¹¤ë¸÷·Ê¡Ù¤¬19ËüºÆÀ¸¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´Å¤¨Êý¤¬¤â¤Ï¤äÇ£÷¡×
¥È¥¤¥×ー¤µ¤ó¤È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤È¤Î¤Ü¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç19Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡Ö¤Ù¤Ã¤¿¤ê´Å¤¨¤Æ²Ä°¦¤¤♡¡×¡Ö¤´¤í¤Ë¤ã¤óÇ¤ß¤¿¤¤£÷¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø½é¤á¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤é¡Ù²È¤Ë¤¤¤¿¸¤¤¬¡ÄÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¡Ø´î¤Ó¤¬¸Â³¦ÆÍÇË¤¹¤ë¸÷·Ê¡Ù¡Û
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¤Þ¤¹¢ö
¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¡Ö¾®ÅÂ(¤ª¤È¤Î)¡×¤¯¤ó¤Ï¡¢»Ò¤°¤Þ¤ÎÍÍ¤Ê¤ª´é¤¬¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ÊÃË¤Î»Ò¡£
20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤È²º¤ä¤«¤ÇÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¯¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤Î¤ª²È¤Ç²ñ¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¾®ÅÂ¤¯¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÍÍ»Ò¡£¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¤Þ¤À¤«¤Þ¤À¤«¤È¸¼´Ø¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾®ÅÂ¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¡ØÃé¸¤¥È¥Î¸ø¡Ù¤È¥¢¥Æ¥ì¥³¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤¤¤¸¤é¤·¤¤¤ª»Ñ¤Ç·òµ¤¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´î¤Ó¤¬¸Â³¦ÆÍÇË¡ª
¡Ø¥Ô¥ó¥Ýー¥ó¡Ù¥Á¥ã¥¤¥à¤Î²»¤Ë¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¤·¡¢¸¼´Ø¤ÎÁ°¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¾®ÅÂ¤¯¤ó¡£¥É¥¢¤¬³«¤¯¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¿¬Èø¤ò¥Õ¥ê¥Õ¥êÇ®Îõ´¿·Þ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê²á¤®¤Æ¤¦¤ì¤·¤ç¤ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìËë¤â¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½ª»Ï¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤Ò¤È¤·¤¤ê´¿·Þ¤ÎÉñ¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î²£¤Ç¥Ø¥½Å·¤ò¤·Éï¤Ç¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î¤ª»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤´¤í¤Ë¤ã¤ó¤È´Å¤¨¤ëÇ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡ª
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë´Å¤¨¤ë»Ñ¤Ë¥¥å¥ó♡
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£É¨¤Î¾å¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤êÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈËþÂ¤²¤Ê¤ª´é¤Ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥ì¥¢¥¥ã¥é¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë´Å¤¨¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¾®ÅÂ¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤Î¾å¤Ç¥´¥í¥ó¡Ä¡ªº£¤Ë¤â¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¡¢¤È¤í¤±¤¿¤ª´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡¢¤½¤í¤½¤í¤´Î¾¿Æ¤Ïµ¢¤ë»þ´Ö¤Ë¡£¸¼´Ø¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¸«Á÷¤ê¤·¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËºÆ²ñ¤òÂÔ¤Ä¾®ÅÂ¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿♡
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î´Å¤¨Êý¤¬¤Þ¤ë¤ÇÇ¡ª¡×¡ÖÄ¶Àä¤Û¤Î¤Ü¤ÎÌþ¤·Æ°²è¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö´î¤Ó¤Î¸Â³¦ÆÍÇË¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÅÂ¤¯¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤Æü¾ï¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤È¤Î¤Ü¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¥¥åー¥È¤Ê¾®ÅÂ¤¯¤ó¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¢ö
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤È¤Î¤Ü¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§anrai0419
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹