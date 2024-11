【PS Plus:「BLACK FRIDAY」セール】開催期間:11月22日~12月2日

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」のブラックフライデーセールを本日11月22日より開催している。期間は12月2日まで。

本セールでは「PS Plus」各プランの12カ月分を最大30%オフで販売。ゲームカタログに加えて、クラシックスカタログやクラウドストリーミングも楽しめる最上位プラン「プレミアム」は30%オフの9,730円、ゲームカタログが楽しめる「エクストラ」は25%オフの8,775円、フリープレイやオンラインマルチプレイが楽しめる「エッセンシャル」は20%オフの5,440円となっている。

なお、更新時には通常価格で継続となるほか、既に「PS Plus」へ加入しているユーザーは対象ではない。

□「PlayStation Plus」のページ

