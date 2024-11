インド北部ウッタル・プラデーシュ州カナウジで開催されたイベント会場で11日、観覧車に乗っていた13歳の少女が重傷を負った。観覧車の一部に髪が巻き込まれてしまい、現在も命に関わる危険な状態が続いている。インドのネットニュースメディア『Amar Ujala』などが報じた。11日、マドホナガー村(Maharajganj)のイベント会場で、観覧車に乗っていたアヌラーダ・キャセリアさん(Anuradha Katheria、13)の長い髪が、自転車の車輪のような細い鉄の棒(スポーク)の一部に巻き込まれた。

異常に気づいた人々は慌てて観覧車を止めようとしたが、停止までに時間がかかり、アヌラーダさんは頭皮が全て剥がれて大量に出血し、観覧車から降ろされるとすぐに意識を失った。そして近くの私立病院に緊急搬送されたが、容体はさらに悪化し、ウッタル・プラデーシュ州の州都ラクナウのPGI病院に転院したが、現在も危険な状態が続いているという。マドホナガー村では毎年この時期、2日間にわたる祭典が開催され、ヒンドゥー教の礼拝儀式「プージャ」や、来訪者向けに観覧車などの乗り物が提供されている。今回の事故を受けて安全対策の専門家は、観覧車などでは安全バーやベルトを着用し、さらに乗る前に髪、帽子、サングラス、ドゥパッタ(大判ストール)、サリー(民族衣装)、携帯電話、宝石などが落ちたり絡まったりしないようしっかりと確認するように呼びかけている。SNSでは、アヌラーダさんの剥がれた頭皮が鉄の棒に絡まっている様子を撮影した動画が拡散しており、「なんて悲惨な事故だろう」「過去にも同じような事故が起きていた」「この子が回復しますように」といった声が多数寄せられた。なお、ブラジルでは昨年、ゴーカートに乗っていた17歳少女の髪がエンジンに巻き込まれ、頭皮が一気に剥ぎ取られた。少女の髪は腰までの長さで、事故により頭皮の80パーセントを失ったと伝えられた。画像は『ETV Bharat 「ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಜೋಕಾಲಿಯ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಚರ್ಮದ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತುಬಂದ ಬಾಲಕಿ ಕೂದಲು!」(ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (File Photo)』『DNP India 「Viral Video: Horrifying! Teenage Girl’s Scalp Ripped Apart as Hair Gets Stuck in Ride at Kannauj Fair」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)