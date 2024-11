12月15日（日）味スタで『EL CLÁSICO in TOKYO』開催決定！　イニエスタが第二の故郷・日本でラストダンスへ

ラ・リーガの伝統の一戦、FCバルセロナとレアル・マドリードの“エル・クラシコ”。12月15日(日)、味の素スタジアムにて各クラブ出身選手が出場する『EL CLÁSICO in TOKYO』の開催が発表された。先日引退を表明した元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタの参加も決定。7年ぶりにバルセロナのユニホームに袖を通し、日本初開催の“エル・クラシコ”に臨むこととなる。バルセロナで引退を発表したイニエスタは、日本の人々への深い感謝をもう一度表現したいという思いから、第二の故郷である日本をサッカー人生の最後の舞台に選択した。両クラブからはリバウド、ルイス・フィーゴといったバロンドーラーをはじめ、盟友シャビ・エルナンデス、ロベルト・カルロス、カシージャス、マスチェラーノ等、FCバルセロナとレアル・マドリードの黄金期を築いた世界的名手たちが集結する。

試合日程:2024年12月15日(日)14時キックオフ対戦カード:FCバルセロナ レジェンド vs レアルマドリード レジェンド会場:味の素スタジアム(〒182-0032 東京都調布市西町376−3)大会名称:アミューズ EL CLÁSICO in TOKYO Presented by VITAS主催:NSN INC. (株式会社スポーツ&ライフ)主管:東京ヴェルディ株式会社企画制作:NSN INC.(株式会社スポーツ&ライフ)制作協力:株式会社pay forward対戦:FCバルセロナ レジェンド vs レアルマドリード レジェンド放送:未定(調整中)会場:味の素スタジアム試合方式:40分ハーフ/計80分アンドレス・イニエスタシャビ・エルナンデスリバウドハビエル・マスチェラーノボージャン・クルキッチルイス・フィーゴロベルト・カルロスイケル・カシージャス※選手事情により、出場選手は変更となる場合がございます。両クラブ他選手は随時公表致しますチケットはLAWSON TICKETS、および公式サイト「elclasico-tokyo.com」で販売。カテゴリー1 下層: 24,000円カテゴリー1 上層: 17,500円カテゴリー2 下層: 13,000円カテゴリー2 上層: 10,000円カテゴリー3 下層北・FCバルセロナスタンド: 7,500円カテゴリー3 下層南・レアル・マドリードスタンド: 7,500円カテゴリー3 上層北・FCバルセロナスタンド: 5,500円カテゴリー3 上層南・レアル・マドリードスタンド: 5,500円車いす席(同伴者・駐車券付き):10,000円選手ベンチサイド・FCバルセロナサイド: 100,000円選手ベンチサイド・レアル・マドリードサイド: 100,000円ピッチサイドシート:50,000円ペアシート:35,000円VIP: 40,000円VIP Gold ガラディナー無: 200,000円VIP Gold ガラディナー有: 300,000円12月14日(土)〕萋記者会見参加@都内ホテル∩案公開練習見学@味の素スタジアムガラディナー@都内ホテル※場所は時間の詳細は購入者様にのみお伝えいたします。VIPチケットVIP 40,000円/300枠〜案公開練習見学+カテゴリー1チケットVIP Gold ガラディナー無 200,000円/100枠〕萋記者会見参加∩案公開練習見学+招待シートチケットVIP Goldガラディナー付 300,000円/100枠〕萋記者会見参加∩案公開練習見学ガラディナー参加 ※VIP GOLD購入者のみ購入可+招待シートチケット