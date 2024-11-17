´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¿·´¶³Ð¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡ª¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤ò»È¤Ã¤¿Ä«¤´¤Ï¤ó
¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µÈ¯¸«¡ª¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ä«¤´¤Ï¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¡ªÄêÈÖ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥ê¤ò´¶¤¸¡¢¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¿·´¶³Ð¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Ï¥à¥È¡¼¥¹¥È
¥Ð¥Ê¥Ê¡õ¥Ï¥à¥È¡¼¥¹¥È
by polonium
¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Ï¥à¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ë¡ª
¥¥ã¥Ù¥Ä¡õ¥Ñ¥ó¥Á¥§¥Ã¥¿¤â¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë¹ç¤¦
¥Ñ¥ó¥Á¥§¥Ã¥¿¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥È¡¼¥¹¥È
°Õ³°¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Á¡¼¥º¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¥§¥Ã¥¿¡¢¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¢ö
¡Ú316kcal¡Û
Ä«¤«¤é¹¬¤»¡¢¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°
¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç´ÊÃ±¡ª¥Ð¥Ê¥Ê ¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°
by ¤â¤Ø¤Û¤Ã¤Ú
Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë¤â¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ë¡ª
¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤Û¤ó¤Î¤ê»ÀÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢ö
µûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¥ª¥à¥ì¥Ä
¥Ð¥Ê¥Ê¤Èµû¥Ë¥½¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ª¥à¥ì¥Ä
by ÀÄ¶õ¤Ë¤¦¤«¤Ö¤¯¤â
¤ª»®¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤ÈµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡£´Å¤¤¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¥Á¡¼¥º¤ÈÍñ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ£¤À¤±¤ÉÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ë¤¤¤«¤¬
±öµ¤¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤â¹ç¤¦
¥Ð¥Ê¥Ê¤Î´Å¤ß¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¡¼¥º¤ä¥Ñ¥ó¥Á¥§¥Ã¥¿¡¢µûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î±öµ¤¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Î´Å¤ß¤È±öµ¤¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¢¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡ª
¤É¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¥Ð¥Ê¥ÊÃ±ÉÊ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¤â±ÉÍÜ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢Ä«¤ÎÂÎ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤¦¤Á¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¥ì¥·¥Ô¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£