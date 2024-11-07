¡ÚÀ¾Éð¡Û¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦¼Ä¸¶¶Á¤ÈÆþÃÄ¸ò¾Ä¡ÖÆ´¤ì¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤ó¤À¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¾Éð¤Ï¡¢¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ5°Ì»ØÌ¾¤Ç¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³ØÉíÂ°Ê¡°æ¹âÅù³Ø¹»¤Î¼Ä¸¶¶ÁÅê¼ê¤ÎÆþÃÄ¸ò¾Ä¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼Ä¸¶¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÆ´¤ì¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤ó¤À¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼Ä¸¶¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÆ´¤ì¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤ó¤À¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£