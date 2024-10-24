ドラフト主な指名漏れ選手一覧 慶大・清原正吾、健大高崎・箱山遥人、立正大・飯山志夢ら朗報届かず
2024年度のプロ野球ドラフト会議が24日に都内で行われ、育成枠も含めて123名（支配下69名／育成54名）の選手が指名を受けたが、プロ通算525本塁打を放った清原和博氏の長男・清原正吾内野手（慶応大）、元日本ハム・飯山裕志氏を父に持つ飯山志夢（立正大）、箱山遥人（健大高崎高）ら有力選手には朗報が届かなかった。
主な指名漏れ選手は下記の通り。
＜投手＞
広陵・高尾響
八戸学院光星・岡本琉奨
作新学院・小川哲平
白鴎大足利・昆野太晴
菅・岩瀬将
高知・平悠真
横浜隼人・沼井怜穏
聖光学院・高野結羽
青学大・児玉悠紀
法政大・吉鶴翔瑛
東洋大・柿本晟弥
大経大・林翔大
＜野手＞
健大高崎・箱山遥人
浦和学院・三井雄心
神村学園・正林輝大
桐朋・森井翔太郎
慶応大・清原正吾
慶応大・水鳥遥貴
早稲田大・印出太一
国学院大・柳舘憲吾
立正大・飯山志夢
富士大・佐々木大輔
大経大・柴崎聖人
日本生命・山田健太
NTT東日本・野口泰司
オイシックス新潟・知念大成
主な指名漏れ選手は下記の通り。
＜投手＞
広陵・高尾響
作新学院・小川哲平
白鴎大足利・昆野太晴
菅・岩瀬将
高知・平悠真
横浜隼人・沼井怜穏
聖光学院・高野結羽
青学大・児玉悠紀
法政大・吉鶴翔瑛
東洋大・柿本晟弥
大経大・林翔大
＜野手＞
健大高崎・箱山遥人
浦和学院・三井雄心
神村学園・正林輝大
桐朋・森井翔太郎
慶応大・清原正吾
慶応大・水鳥遥貴
早稲田大・印出太一
国学院大・柳舘憲吾
立正大・飯山志夢
富士大・佐々木大輔
大経大・柴崎聖人
日本生命・山田健太
NTT東日本・野口泰司
オイシックス新潟・知念大成