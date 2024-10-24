慶応大・清原正吾 (C)Kyodo News

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　2024年度のプロ野球ドラフト会議が24日に都内で行われ、育成枠も含めて123名（支配下69名／育成54名）の選手が指名を受けたが、プロ通算525本塁打を放った清原和博氏の長男・清原正吾内野手（慶応大）、元日本ハム・飯山裕志氏を父に持つ飯山志夢（立正大）、箱山遥人（健大高崎高）ら有力選手には朗報が届かなかった。

　主な指名漏れ選手は下記の通り。

＜投手＞

広陵・高尾響

八戸学院光星・岡本琉奨

作新学院・小川哲平

白鴎大足利・昆野太晴

菅・岩瀬将

高知・平悠真

横浜隼人・沼井怜穏

聖光学院・高野結羽

青学大・児玉悠紀

法政大・吉鶴翔瑛

東洋大・柿本晟弥

大経大・林翔大

＜野手＞

健大高崎・箱山遥人

浦和学院・三井雄心

神村学園・正林輝大

桐朋・森井翔太郎

慶応大・清原正吾

慶応大・水鳥遥貴

早稲田大・印出太一

国学院大・柳舘憲吾

立正大・飯山志夢

富士大・佐々木大輔

大経大・柴崎聖人

日本生命・山田健太

NTT東日本・野口泰司

オイシックス新潟・知念大成