¡ÖÀïÁè¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡ªÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø 2024Ç¯ÅÙ¸ø³«¹ÖºÂ ¡Ö¤ß¤Ê¤È¶èÌ±Âç³Ø¡×

明治学院大学では教育研究の成果を社会に還元するため、毎年、公開講座を実施しています。

明治学院大学 2024年度公開講座 「みなと区民大学」

明治学院大学では教育研究の成果を社会に還元するため、毎年、公開講座を実施。

白金キャンパスで開催する公開講座「2024年度みなと区民大学」は「戦争を考える-<平和の準備>のために-」をテーマに、本学国際平和研究所が企画しました。

【戦争を多角的に考える:平和を準備するための公開講座】

国際社会の分断が進む中、日本にも戦争の影が広がりつつあります。

本講座では、戦争の歴史や影響、制御の力などを多角的に考察し、平和を準備するための視点を提供します。

平和研究の専門家や歴史学者の南塚 信吾氏、小説家の逢坂 冬馬氏を迎え、それぞれの視点から語られます。

【みなと区民大学のポイント】

・明治学院大学と港区Kissポート財団共催による公開講座です。

・平和研究に従事する本学の教員や歴史学者など各分野の専門家が講演します。

【プログラム詳細】

■タイトル: 戦争を考える-<平和の準備>のために-

■日時 : 11月16日(土)、11月23日(土・祝)、11月30日(土)、12月7日(土)

全日 14時00分〜15時30分で開催

■開催方法: 白金キャンパスにて対面開催

■受講料 : 2,000円(全4回分)

■募集対象: 原則、港区に「在住」「在勤」「在学」いずれかの方

■募集人数: 定員100名(申込先着順)

■申込期間: 2024年10月4日(金)〜11月8日(金)

■申込方法: Googleフォームもしくは、メールにて申込みできます。

GoogleフォームのURL https://lnky.jp/lGOXe48

メールの場合は、件名に「2024みなと区民大学申込み」と入力のうえ、次の事項を明記してメールにてお申込下さい。

(1)氏名(フリガナ)

(2)年代

(3)所在地(郵便番号)

(4)電話番号 ※日中連絡の取れる番号

■みなと区民大学講座の申込に関する問い合わせ

明治学院大学 学長室社会連携課

〒108-8636 東京都港区白金台1-2-37

TEL : 03-5421-5247

受付時間 平日のみ9:30-12:00/12:45-16:00

MAIL : skoukai@mguad.meijigakuin.ac.jp

Webサイト : https://www.meijigakuin.ac.jp/extension/shirokane.html

■参考:みなと区民大学の講座内容は以下のとおりです。

<第1回> 11月16日(土)14:00〜15:30

なぜ戦争をやめることができないのか:現代史から考える

・南塚 信吾(千葉大学名誉教授)

<第2回> 11月23日(土・祝)14:00〜15:30 (講師2名による対談形式)

「銃の後ろ」から見た戦争と平和

・逢坂 冬馬(小説家)× 戸谷 浩(明治学院大学国際平和研究所長・明治学院大学国際学部教授)

<第3回> 11月30日(土)14:00〜15:30

文学を「炭鉱のカナリア」にするために

・篠崎 美生子 (明治学院大学教養教育センター教授)

<第4回> 12月7日(土)14:00〜15:30

戦争とどう向き合うのか:国際法の枠組みと人間

・東澤 靖 (明治学院大学法学部教授)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「戦争を考える」がテーマ!明治学院大学 2024年度公開講座 「みなと区民大学」 appeared first on Dtimes.