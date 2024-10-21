¡ÖÀïÁè¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡ªÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø 2024Ç¯ÅÙ¸ø³«¹ÖºÂ ¡Ö¤ß¤Ê¤È¶èÌ±Âç³Ø¡×
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¶µ°é¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¡¢¸ø³«¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø 2024Ç¯ÅÙ¸ø³«¹ÖºÂ ¡Ö¤ß¤Ê¤È¶èÌ±Âç³Ø¡×
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¶µ°é¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¡¢¸ø³«¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¡£
Çò¶â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¸ø³«¹ÖºÂ¡Ö2024Ç¯ÅÙ¤ß¤Ê¤È¶èÌ±Âç³Ø¡×¤Ï¡ÖÀïÁè¤ò¹Í¤¨¤ë-¡ãÊ¿ÏÂ¤Î½àÈ÷¡ä¤Î¤¿¤á¤Ë-¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ³Ø¹ñºÝÊ¿ÏÂ¸¦µæ½ê¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀïÁè¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡§Ê¿ÏÂ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¹ÖºÂ¡Û
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÀïÁè¤Î±Æ¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤ä±Æ¶Á¡¢À©¸æ¤ÎÎÏ¤Ê¤É¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¹Í»¡¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÏÂ¸¦µæ¤ÎÀìÌç²È¤äÎò»Ë³Ø¼Ô¤ÎÆîÄÍ ¿®¸ã»á¡¢¾®Àâ²È¤Î°©ºä ÅßÇÏ»á¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ß¤Ê¤È¶èÌ±Âç³Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¤È¹Á¶èKiss¥Ý¡¼¥ÈºâÃÄ¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ë¸ø³«¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¡¦Ê¿ÏÂ¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤¹¤ëËÜ³Ø¤Î¶µ°÷¤äÎò»Ë³Ø¼Ô¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬¹Ö±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ÀïÁè¤ò¹Í¤¨¤ë-¡ãÊ¿ÏÂ¤Î½àÈ÷¡ä¤Î¤¿¤á¤Ë-
¢£Æü»þ¡¡¡¡¡§ 11·î16Æü(ÅÚ)¡¢11·î23Æü(ÅÚ¡¦½Ë)¡¢11·î30Æü(ÅÚ)¡¢12·î7Æü(ÅÚ)
Á´Æü 14»þ00Ê¬¡Á15»þ30Ê¬¤Ç³«ºÅ
¢£³«ºÅÊýË¡¡§ Çò¶â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ÆÂÐÌÌ³«ºÅ
¢£¼õ¹ÖÎÁ¡¡¡§ 2,000±ß(Á´4²óÊ¬)
¢£Êç½¸ÂÐ¾Ý¡§ ¸¶Â§¡¢¹Á¶è¤Ë¡Öºß½»¡×¡Öºß¶Ð¡×¡Öºß³Ø¡×¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÊý
¢£Êç½¸¿Í¿ô¡§ Äê°÷100Ì¾(¿½¹þÀèÃå½ç)
¢£¿½¹þ´ü´Ö¡§ 2024Ç¯10·î4Æü(¶â)¡Á11·î8Æü(¶â)
¢£¿½¹þÊýË¡¡§ Google¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¿½¹þ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Google¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎURL https://lnky.jp/lGOXe48
¥á¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·ïÌ¾¤Ë¡Ö2024¤ß¤Ê¤È¶èÌ±Âç³Ø¿½¹þ¤ß¡×¤ÈÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨¡¢¼¡¤Î»ö¹à¤òÌÀµ¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª¿½¹þ²¼¤µ¤¤¡£
(1)»áÌ¾(¥Õ¥ê¥¬¥Ê)
(2)Ç¯Âå
(3)½êºßÃÏ(Í¹ÊØÈÖ¹æ)
(4)ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¢¨ÆüÃæÏ¢Íí¤Î¼è¤ì¤ëÈÖ¹æ
¢£¤ß¤Ê¤È¶èÌ±Âç³Ø¹ÖºÂ¤Î¿½¹þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø ³ØÄ¹¼¼¼Ò²ñÏ¢·È²Ý
¢©108-8636¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶âÂæ1-2-37
TEL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 03-5421-5247
¼õÉÕ»þ´Ö¡¡Ê¿Æü¤Î¤ß9:30-12:00¡¿12:45-16:00
MAIL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ skoukai@mguad.meijigakuin.ac.jp
Web¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.meijigakuin.ac.jp/extension/shirokane.html
¢£»²¹Í¡§¤ß¤Ê¤È¶èÌ±Âç³Ø¤Î¹ÖºÂÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ãÂè1²ó¡ä¡¡11·î16Æü(ÅÚ)14:00¡Á15:30
¤Ê¤¼ÀïÁè¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡§¸½Âå»Ë¤«¤é¹Í¤¨¤ë
¡¦ÆîÄÍ ¿®¸ã(ÀéÍÕÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø)
¡ãÂè2²ó¡ä¡¡11·î23Æü(ÅÚ¡¦½Ë)14:00¡Á15:30¡¡(¹Ö»Õ2Ì¾¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ·Á¼°)
¡Ö½Æ¤Î¸å¤í¡×¤«¤é¸«¤¿ÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ
¡¦°©ºä ÅßÇÏ(¾®Àâ²È)¡ß ¸ÍÃ« ¹À(ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¹ñºÝÊ¿ÏÂ¸¦µæ½êÄ¹¡¦ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¹ñºÝ³ØÉô¶µ¼ø)
¡ãÂè3²ó¡ä¡¡11·î30Æü(ÅÚ)14:00¡Á15:30
Ê¸³Ø¤ò¡ÖÃº¹Û¤Î¥«¥Ê¥ê¥¢¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¡¦¼Äºê ÈþÀ¸»Ò¡¡(ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¶µÍÜ¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¶µ¼ø)
¡ãÂè4²ó¡ä¡¡12·î7Æü(ÅÚ)14:00¡Á15:30
ÀïÁè¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡§¹ñºÝË¡¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤È¿Í´Ö
¡¦Åìß· Ì÷¡¡(ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø)
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡ÖÀïÁè¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡ªÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø 2024Ç¯ÅÙ¸ø³«¹ÖºÂ ¡Ö¤ß¤Ê¤È¶èÌ±Âç³Ø¡× appeared first on Dtimes.