【Amazonセール】SIMフリースマホ「AQUOS sense4/7」や「AQUOS wish」が登場【プライム感謝祭2024】
開催期間：10月19日0時～10月20日23時59分
Amazonにて開催されているプライム会員限定セール「プライム感謝祭」の対象商品に、SHARPのSIMフリースマートフォン「AQUOS」が追加された。開催期間は10月20日23時59分まで。
今回のセールでは、長時間の電池持ちをかなえる4,570mAhバッテリーを採用した「AQUOS sense4」や、自然をモチーフとした色合いとシンプルデザインが特徴の「AQUOS wish」、IGZO OLEDディスプレイや1/1.55インチ大型センサーカメラなどの機能を備えた「AQUOS sense7」が対象製品としてラインナップしている。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
SHARP SIMフリースマホ AQUOS sense4 ブラック
RAM容量:4.0 GB、OS: Android 10
ディスプレイ:約5.8インチ フルHD+ 2,280×1,080ドット IGZO
バッテリー容量: 4,570mAh
CPU: Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア
メモリ:(内蔵)RAM 4GB, ROM 64GB/(外部)最大1TB(microSDXCカード)
プラットホーム: Android 10
通信速度:受信時最大:350Mbps、 送信時最大:75Mbps
SIMカード:nanoSIM×2 DSDV対応(1基はmicroSDXCカードスロットと排他利用)
SHARP AQUOS wish アイボリー SIMフリースマホ
ディスプレイ：約 5.7インチ 1,520×720ドット HD+
バッテリー容量: 3,730mAh
CPU: Qualcomm Snapdragon 480 5G Mobile Platform 2.0GHz+1.8GHz オクタコア
メモリ：（内蔵）RAM 4GB , ROM 64GB/（外部）最大1TB（microSDXCｶｰﾄﾞ）
OS: Android 11