「レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート」では、2024年9月20日(金)からハロウィン・イベント「ブリック・オア・トリート」を開催中!

メイン会場となるハロウィン限定イベントエリアでは、たくさんのお菓子が入った夢のようなプールを「キャンディ・ステーション」やハロウィン・スペシャルショー、ゴーストやミイラ、おばけかぼちゃなど、ハロウィンをモチーフにしたかわいらしいスイーツも楽しめます。

「レゴランド ・ジャパン・リゾート」ならではのハロウィンを家族みんなで楽しめる期間限定イベントです☆

レゴランド ・ジャパン・リゾート ハロウィン「ブリック・オア・トリート2024」

料金:無料/パーク入場料金は別途

開催期間:2024年9月20日(金)〜11月4日(月・祝)

営業時間:平日10時〜17時/土・日・祝日10時〜18時

会場:レゴランド ・ジャパン イベントエリア、他

対象年齢:全年齢/12歳以下のお子さまは16歳以上の同伴が必要

レゴランド ・ジャパン・リゾート 2024ハロウィン「ブリック・オア・トリート」はハロウィン感満載の体験が充実。

かわいく仮装した子どもたちが夢中になれる多彩なコンテンツを紹介します!

ハロウィン限定イベントエリア

メイン会場となるのは約2,400平米の広大なハロウィン一色のイベントエリアです。

思わずカメラを向けたくなるようなコンテンツが盛りだくさん!

キャンディ・ステーション(お菓子の提供)や限定ミニフィギュア・トレード、ハロウィン・スペシャルショーにレゴ ブロックのプールまで、「キッズ仮装の聖地」をテーマとしたレゴランド ・ジャパン ならではの“夢中になって遊べる!ハロウィン”を楽しめます。

キャンディ・ステーション

「キャンディ・ステーション」が2023年からバージョンアップして新登場!

「キャンディ・ステーション」はお菓子がたくさん入った夢のようなプールです☆

カラフルなお菓子からパパママ懐かしの駄菓子、おむつ世代のお子さまでも安心して食べられるお菓子まで、好きなお菓子を楽しめます。

ハロウィン限定 ミニフィギュア・トレード

対象:ミニフィギュアをお持ちの方

内容:ハロウィン限定ミニフィギュア、各日数量限定

前半:2024年9月20日(金)〜10月14日(月・祝)、後半:2024年10月15日(火)〜11月4日(月・祝)

※スペシャルパーツはなくなり次第終了

自分ののミニフィギュアと、レゴレナ(従業員)がネームプレート等に付けているミニフィギュアとを交換できる「ミニフィギュア・トレード」

イベント期間中、イベントエリアにいるレゴレナに『ミニフィギュアを交換しよう!』と声をかけると、ハロウィン限定の特別なミニフィギュアと交換できます。

ハロウィン・スペシャルショー『こわ〜い?フランケンとおともだち』

メインステージではスペシャルショー『こわ〜い?フランケンとおともだち』を開催。

舞台は、中世のお城にある地下室のような研究所。

見た目は怖いけど本当はやさしいフランケンを主人公に、レゴランド・ジャパンのキャラクターとダンサーたちと一緒に、子どもたちも身体を動かして夢中になれる楽しい参加型のショーです。

モザイクビルド「モンスター・ピクチャー」&「ブリック・サークル」

イベントエリアには、子どもたちが夢中になって遊べるレゴ ブロックを活用したコンテンツが盛りだくさん!

自由に遊べる巨大なレゴ ブロックのプール(直径8m)も登場します。

ヴァンパイアやマミー(ミイラ男)などモンスターたちをブロックで再現するモザイクビルド「モンスター・ピクチャー」や、

レゴランド ・ジャパン最大・直径8mのブロックプール「ブリック・サークル」など、レゴランド・ジャパンだからこそ楽しめるブロック体験も!

ハロウィン・フォトスポット

エントランスの先には、約6.2万個のレゴ デュプロ ブロックを使用した高さ1.4m・幅2.3mのジャイアントパンプキンが登場。

巨大なオブジェの中に入って、記念撮影を楽しめます☆

また、日本の都市や名所を1,000万個以上のレゴ ブロックで再現した「ミニランド」も

ハロウィンをテーマとした風景に変わります。

子どもの背丈ほどもある、高さ80cm〜150cmの巨大なジャック・オー・ランタンをデザインしたレゴ ブロックのオブジェも!

思い出の家族写真を撮影してみて下さいね!

4Dムービー『モンスター・パーティからの大脱出』

会場:レゴ・ シティエリア「パレス・シネマ」

内容:4Dムービー(約15分)鑑賞 ※定員500人/

「パレス・シネマ」では4Dシネマ『モンスター・パーティからの大脱出』を2024年もハロウィン期間限定公開!

風や水などまるで映画の中にいるような感覚が味わえる、臨場感と仕掛けたっぷりの4Dシネマでワクワク体験ができます。

モンスターの仮装をしてモンスター限定のパーティに忍び込んだ子どもたち。

パーティを楽しんだのも束の間、人間だとバレてしまう。子どもたちはモンスター・パーティから無事逃げ出せるのか?!

※上映時間については来場日当日にご確認ください。

ハロウィン限定グッズ『カラフルパンプキン』

価格:2,000円

1.カラフルパンプキン(全6色)

2.選べる仮装メガネ(全4色)

3.選べるレゴⓇ ミニキット(全20種以上)

4.ハロウィン限定ファクトリーブロック(全2種)を各1つずつお選びください。

販売場所:ビッグ・ショップ、アーティファクト・ショップ、ロスト・ブーティ・トレーディング・ポスト 他

特典:公式サイトからの事前購入で500円引き

また、年間パスポート(プレミアム/スタンダード)をお持ちの方は当日でも500円引きで購入可能

※誕生日月の20%割引は利用出来ません。

カラフルなハロウィンを楽しむ、この時期だけの限定グッズが登場☆

目、鼻、口が蓄光インキで光る「カラフルパンプキン」は6色から好きなカラーを選べます。

中には20種類以上から選べる「レゴ ミニキット」と「ハロウィン限定ファクトリーブロック」に加え、2024年初登場の4色(各2サイズ)から選べる「仮装メガネ」もセットになっています。

ハロウィン限定ファクトリーブロックはイベント期間の前半と後半でデザインが異なるので、両方集めて楽しむのもおすすめです☆

ぬいぐるみ帽子やカチューシャなど家族みんなで楽しめる仮装グッズも!

ハロウィン&秋の限定スイーツ&フード

ゴーストやミイラ、おばけかぼちゃなど、ハロウィンをモチーフにしたかわいらしいスイーツや、旬の食材を使用した親子で楽しめるフードメニューなど、秋の味覚が満載☆

約25種類のハロウィン限定メニューが楽しめます。

ハロウィンの限定スイーツ&フードで、味覚でも秋を満喫できます。

おばけかぼちゃのモチモチタルト

価格:700円

かぼちゃのクリームチーズムースとともに甘酸っぱいクランベリーを包んだタルト。

ミイラモンブラン

価格:700円

ガトーショコラをマロンクリームでミイラ風に仕上げたモンブラン。

ピーナッツキャラメリゼとともに楽しめます。

モチモチミイラドッグ

価格:750円

かわいいつぶらなお目目がかわいいミイラドッグ。

サツマイモスティック

価格:800円

風味豊かなサツマイモを使ったサクサクフライドポテト。

秋の味覚を楽しめます。

モンブランカフェラテ(HOT)(ICE)

価格:各750円

コスタコーヒー(コカ·コーラ)のホットカフェラテを秋の味覚、モンブラン風に!

シャインマスカットラッシー

価格:650円

シャインマスカットのシロップ、ゼリー、実をふんだんに使ったラッシー。

甘みと酸味のバランスが絶妙です。

ピケのハロウィンオムライス

価格:2,600円

ふわふわトロトロたまごのオムレツを、レゴランド・ジャパンのハロウィンでおなじみ、おばけのピケ仕立てになっています。

風味豊かなケチャップライスのオムライスです。

きしめん/季節ごはん

価格: 2,600円

秋の野菜とえび天を使用したきしめんと、秋鮭をのせたきのこごはんを組み合わせた御膳。

カラフルなお菓子が楽しめる「キャンディ・ステーション」や装飾や子どもたちも身体を動かして楽しめる参加型、ハロウィン・スペシャルショー『こわ〜い?フランケンとおともだち』などハロウィンが楽しめるイベントが盛りだくさん。

レゴランド ・ジャパン・リゾートのハロウィンイベント「ブリック・オア・トリート2024」は、2024年9月20日(金)より開催中です☆

※写真はすべてイメージとなり、商品の仕様・内容は変更となる可能性があります。

※記載されている価格はすべて税込、予定価格、予定期間です。

