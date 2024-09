PCゲームプラットフォームのSteamが、家族でゲームを共有したり、ペアレンタルコントロール機能を有効にしたりすることができる「Steamファミリー」をすべてのユーザー向けに解放しました。Steamニュース−Steamファミリーが登場−SteamニュースIntroducing Steam Families - YouTubeSteam’s improved family sharing is out now for everyone - The Verge

https://www.theverge.com/2024/9/11/24242377/valve-steam-improved-family-sharing-out-nowSteamファミリーは、最大5人のファミリーメンバーを招待することが可能。ファミリーメンバーはSteamクライアント、モバイルデバイス、ウェブブラウザから管理できます。Steamファミリーで利用できるのは「ファミリーシェアリング」「ペアレンタルコントロール」「子どもメンバーによる購入リクエスト」の3つです。◆ファミリーシェアリングSteamファミリーに参加すると、他のファミリーメンバーが所有している共有可能なゲームに自動的にアクセスできるようになり、他のファミリーメンバーもユーザーのライブラリ内の共有可能なゲームにアクセスできるようになります。参加後に初めてSteamにログインした際、UIの左側にあるゲームリストに「ファミリーライブラリ」という新しいセクションが表示され、ここからファミリーメンバーのゲームをプレイすることが可能です。ファミリーシェアリングを利用すると、他のファミリーメンバーがオンラインでゲームをプレイしている場合でも、そのメンバーのライブラリにある他のゲームをプレイすることできます。ファミリーライブラリにゲームのコピーが複数ある場合は、ファミリーの複数のメンバーが同時にそのゲームをプレイ可能です。なお、ゲーム開発者側は技術的またはその他の理由でいつでもゲームをファミリーシェアリングから除外することができます。Steamでファミリーシェアリングに対応しているゲームのリストはここからチェック可能です。Steamは2024年初頭からファミリーシェアリング機能をベータ版として提供していましたが、ベータ版のファミリーシェアリング機能では複数人が同時に共有ライブラリ上のゲームをプレイすることができませんでした。しかし、Steamファミリーのファミリーシェアリングでは同時プレイが可能となっています。ただし、同じタイトルをプレイするには複数のコピーをファミリーで購入する必要があります。◆ペアレンタルコントロールSteamファミリーには、子どもがSteamでプレイするコンテンツと時間を保護者が制限できる新しいペアレンタルコントロール機能が含まれています。子どもがどのゲームにアクセスできるかを管理したり、アクティビティを監視したりすることが可能。外出先ではモバイルデバイスから子どものゲーム状況をチェックできます。Steamファミリーのメンバーは大人または子どものどちらかの役割が与えられます。大人のファミリーメンバーは招待を管理し、アカウント制限を適用することが可能。子どもメンバーはペアレンタルコントロールの対象となり、ファミリーを管理する権限はありません。ペアレンタルコントロール機能で大人メンバーができることは以下の通り。・適切と思われるゲームへのアクセス許可・Steamストア、コミュニティ、フレンドチャットへのアクセス制限・プレイ時間制限の設定(時間単位/日単位)・プレイ時間レポートの確認・子どもアカウントからのプレイ時間の追加または機能へのアクセス(一時的または永久的)に関するリクエストの承認または拒否・子どもメンバーがパスワードを紛失した場合のアカウントの回復◆子どもメンバーによる購入リクエストSteamファミリーでは、子どもアカウントがファミリー内の大人にショッピングカートの支払いをリクエストすることが可能。大人メンバーはモバイルデバイスまたはメールから購入を承認し、支払いを行うことができます。承認されると、ショッピングカートのすべてのゲームが子どもアカウントに追加されます。なお、Steamファミリーでは大人メンバーはいつでもファミリーを脱退することができますが、一度脱退すると新しくファミリーを開始したり参加したりするのに、1年の待機期間が発生します。子どもメンバーの場合、大人メンバーからSteamファミリーから削除してもらうか、Steam公式のサポートを受けてファミリーメンバーから脱退する必要があるそうです。