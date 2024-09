IVE ウォニョン、東京で極厚かつ丼を堪能！「推しの子」POPUPで記念ショットも（動画あり）

IVEのウォニョンが日本での近況を公開した。ウォニョンは7日、自身のInstagramに複数の写真を掲載。公開された写真には、赤いキャミソールに白いカーディガンと白いスカートを着用して清楚な雰囲気を漂わせた彼女の姿が収められている。彼女は東京の街中でポーズをとったり、コンビニで買い物をしたり、アニメ「推しの子」の原宿POPUP企画展を訪れたりと、日本を満喫した。また、飲食店ではボリューミーなかつ丼を堪能。おいしそうに食べる様子を動画で伝え、注目を集めた。

これを見たファンたちは「ウォニョンがかつ丼を食べてる姿、幸せ」「ウォニョンと『推しの子』のコラボ熱い!」などの反応を見せた。彼女が所属するIVEは最近、初の東京ドーム2DAYS公演「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE - ENCORE' IN TOKYO DOME」を開催し、2日間で95,800人を動員。また昨日(7日)、さいたまスーパーアリーナで開催された「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER」にも出演した。