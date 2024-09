回転寿司チェーン「くら寿司」にて、TVアニメ『ONE PIECE』の放送25周年を記念したコラボキャンペーンを開催!

100種類のキャラクターがビッくらポン!に登場するほか、ヒトヒトの実幻獣種モデル“ニカ”をイメージしたスイーツの販売、回転レーンに“チョパえもん”が流れてくるなど様々な企画が実施されます☆

くら寿司 TVアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』放送25周年記念コラボレーションキャンペーン

キャンペーン開始日:2024年9月6日(金)

販売店舗:全国のくら寿司店舗

1999年10月から放送を開始した、TVアニメ『ONE PIECE』が2024年で放送25周年を迎えることを記念したコラボレーションキャンペーンをくら寿司にて開催!

キャンペーン開催に合わせ、特別にコラボロゴも作成されました。

今回のキャンペーンでは、TVアニメ『ONE PIECE』に登場するキャラクターに関連したコラボメニューが登場。

アニメから飛び出してきたような「ヒトヒトの実幻獣種モデル“ニカ”アイスもなか」やランブルボールをイメージした「チョッパーのランブルボール」、クセがなく飲みやすいくら寿司オリジナルの「フランキーのエネルギーコーラ」が販売されます。

そして「ビッくらポン!」の景品として、これまでアニメに登場したキャラクターがデザインされたマグネット計100種類がラインナップ。

さらに、税込み2,500円のお会計ごとに貴重なオリジナルグッズがプレゼントされます。

ほかにもコラボ期間中、回転レーンに“チョパえもん”が登場するなど、様々な企画が目白押しです☆

くら寿司×『ONE PIECE』コラボメニュー

販売期間:2024年9月6日(金)〜無くなり次第終了

テイクアウト:不可

コラボ期間中、TVアニメ『ONE PIECE』の世界観を楽しめるメニューを販売。

「ヒトヒトの実幻獣種モデル“ニカ”アイスもなか」や「チョッパーのランブルボール」「フランキーのエネルギーコーラ」がラインナップされます。

※一部店舗では価格が異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

ヒトヒトの実幻獣種モデル“ニカ”アイスもなか

価格:430円(税込)

主人公「モンキー・D・ルフィ”」食べたヒトヒトの実幻獣種モデル“ニカ”をモチーフにしたアイスもなか。

アニメから飛び出してきたようなデザインが特徴的な、独特の模様が再現されたスイーツです。

国産のもち米を製粉して作るもなかは、もち米の香りが引き立ち、フレッシュでなめらかなバニラアイスとも相性抜群で、もち米の甘みがバニラアイスのコクを際立たせます。

チョッパーのランブルボール

価格:430円(税込)

麦わらの一味「トニートニー・チョッパー」が独自に開発した丸薬である、戦闘時に使う”ランブルボール”をイメージした「チョッパーのランブルボール」

タピオカ粉を練りこんだオレンジ色のモチモチ食感の生地の中に、甘い紫芋餡を詰め込んだサイドメニューです。

「トニートニー・チョッパー」のお顔をプリントしたカップで提供されます。

フランキーのエネルギーコーラ

価格:340円(税込)

麦わらの一味「フランキー」のエネルギー源であるコーラが登場!

クセがなく飲みやすいくら寿司オリジナル、四大添加物不使用のコーラです。

ドリンクのパッケージは3種類あり、ランダムで提供されます。

「フランキー」のストローアクセサリー付きです。

※化学調味料、人工甘味料、合成着色料、人工保存料 不使用

「ビッくらポン!」で当たる!くら寿司×『ONE PIECE』オリジナルグッズ「マグネット」

実施期間:2024年9月6日(金)〜10月31日(木)※無くなり次第終了

種類:全100種

店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるか、「スマホで注文」で対象メニュー税込み550円ごとに、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」

「ビッくらポン!」のの景品として、これまでアニメに登場したキャラクターがデザインされたマグネット計100種類がラインナップ。

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」が楽しめます。

くら寿司×『ONE PIECE』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

配布人数:各合計先着30万名限定

税込み2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント。

第1弾から第4弾まで実施され、それぞれ異なるグッズがプレゼントされます。

※お持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外)

【第1弾】クリアファイル

実施期間:2024年9月6日(金)〜無くなり次第終了

種類:全4種

9月6日からの第1弾でプレゼントされる「クリアファイル」は全部で4種類。

ワノ国編に登場する「光月モモの助」と「光月日和」きょうだいや「モンキー・D・ルフィ」と「カイドウ」のアートなどが展開されます。

【第2弾】ブロマイド風ポストカード

実施期間:2024年9月20日(金)〜無くなり次第終了

種類:全4種

麦わらの一味の思い出深いワンシーンを切り取ったブロマイド風ポストカードが第2弾に登場。

「ロロノア・ゾロ」と「サンジ」、「ナミ」と「ニコ・ロビン」柄など全4種類が用意されます。

【第3弾】メモ付イラスト集

実施期間:2024年10月4日(金)〜無くなり次第終了

種類:全3種

第3弾のメモ付イラスト集は、全部で3種類がラインナップ。

麦わらの一味の集合アートや鎧を着た「モンキー・D・ルフィ」など、ファン必見のデザインが使用されています。

【第4弾】B5マルチシート

実施期間:2024年10月18日(金)〜無くなり次第終了

種類:全4種

TVアニメ『ONE PIECE』の名シーンを使用した、第4弾のマルチシート。

コレクションにもぴったりなB5サイズで展開されます。

「回転レーンに流れる“チョパえもん”を探せ!」/公式Xプレゼントキャンペーン

実施期間:2024年9月6日(金)〜9月30日(月)

くら寿司店内の回転レーンに“チョパえもん”が登場!

「抗菌寿司カバー鮮度くん」にチョパえもんが乗り、流れてきます。

さらに、くら寿司公式Xで、「抗菌寿司カバー鮮度くん」に装飾されたチョパえもん画像と、「♯くら寿司チョパえもん」を投稿された方に「ビッくらポン!ワンピースセット」(マグネット100個セット)が、抽選で20名に当たるプレゼント企画も実施されます。

「グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス」限定で店内装飾実施

実施期間:2024年9月6日(金)〜10月31日(木)

実施店舗:グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス

「グローバル旗艦店 原宿」と

「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗限定で店内装飾を実施。

フォトスポットとして楽しむことができます。

グローバル旗艦店全店「キャラクターパネルの設置」

実施期間:2024年9月6日(金)〜10月31日(木)

対象店舗:グローバル旗艦店 全店(浅草ROX、原宿、押上(スカイツリー前)駅前(1階・2階)、銀座、道頓堀、なんばパークスサウス)

グローバル旗艦店全店でに、キャラクターパネルを設置。

「シャンクス」が「モンキー・D・ルフィに麦わら帽子を託すシーンが描かれています。

くら寿司公式Youtubeチャンネル「178イナバニュース」限定で当たるプレゼント企画

応募期間:2024年9月3日(火)〜9月20日(金)

配信スケジュール:

<プレゼント企画詳細>9月3日(火)17時配信

<当選者発表>10月18日(金)17時配信

応募方法:動画概要欄に記載のGoogleフォームよりアンケートに答えて応募

URL:https://www.youtube.com/channel/UCh6E4e3huqLiV7KECxwb3qw

くら寿司公式社員Youtubeチャンネル「178イナバニュース」にて、くら寿司限定『ワンピース』25thグッズが当たるプレゼント企画を実施。

9月3日にプレゼントの詳細や応募方法などを詳しく紹介した動画がアップされます。

くら寿司ネット通販で限定グッズ販売

予約期間:2024年9月6日(金)〜9月30日(月)

内容:ワンピース25th缶バッジ<全5種類>、くら寿司お食事券1,000円分セット

金額(各種類):7,000円(税込)

くら寿司ネット通販限定で、オリジナルの『ワンピース』25th缶バッジを受注生産により販売。

ここでしかゲットできない貴重なグッズで、くら寿司のお食事券1,000円分も付いてきます。

25周年を記念した期間限定メニューが楽しめるほか、オリジナルグッズがゲットできる貴重なコラボ企画。

くら寿司にて2024年9月6日より開催される、TVアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』放送25周年記念コラボレーションキャンペーンの紹介でした☆

© 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヒトヒトの実“ニカ”をイメージしたコラボスイーツ!くら寿司 TVアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』放送25周年記念 appeared first on Dtimes.