◆駅近のホテル宴会場5選。大人数でも安心！誰もが大満足できる貸切パーティに

◆駅近のホテル宴会場5選。大人数でも安心!誰もが大満足できる貸切パーティに画像:ホテルモントレ銀座宴会場/ホテルモントレ銀座(東京都・銀座一丁目駅)大人数というだけで宴会場・パーティ会場探しは大変なもの。そんな面倒な会場探しをOZ編集部がサポート。今回は、アクセス抜群の駅近ホテルの会場を厳選してご紹介。頼もしい店舗スタッフと詳細の打ち合わせができるから、初めての幹事さんでも安心してパーティ当日を迎えられるはず。

◆大人数でも安心。駅近×貸切OKのホテル宴会場5選【1】ホテルモントレ銀座 宴会場|複数駅から徒歩5分以内。モダンクラシカルな2種のパーティ会場銀座一丁目駅から徒歩1分、銀座駅や有楽町駅からも徒歩圏内と好アクセスな「ホテルモントレ銀座 宴会場」。パリのアパルトマンがデザインテーマの館内に、シャンデリアが輝く広々とした2種類のパーティ会場を用意。提供されるのは、季節の食材をふんだんに取り入れた、ホテルシェフによるオリジナルメニューの数々。人数や目的に応じて、ビュッフェや1人1皿コースなど柔軟に対応してくれる。ピアノ演奏やマジシャンの手配ができるのも嬉しい。クラシカルな雰囲気が漂う銀座のホテルで、大規模な宴会やパーティ、会社の慰労会や新年会を開催してみては。施設名:ホテルモントレ銀座 宴会場/ホテルモントレ銀座【会場タイプ】ホテル宴会場【貸切目安人数】25人〜120人【パーティ形式】着席または立食【予算】ビュッフェ9000円/名〜、大皿シェア9500円/名〜、1人1皿コース13000円/名〜 ※税サ込【設備】wifi、音響設備、マイク、花束ほか ※追加料金あり【アクセス】東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」出口11より徒歩1分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅・京橋駅」より徒歩4分、JR「有楽町駅」京橋口より徒歩6分【2】The Grill on 30th|台場駅直結。東京ベイエリアを望む非日常空間台場駅に直結する、「グランドニッコー東京」30階にあるグリルレストラン「The Grill on 30th」。高層フロアから見下ろすベイエリアの絶景が、参加者の気分をより一層盛り上げてくれる。堪能できるのは、ホテルシェフが振る舞う季節の冷製・温製料理とナッツ類。軽い食事と2時間飲み放題のセットだから、結婚式二次会やカジュアルな宴会の利用にぴったり。控室の手配や、花束・ケーキのサプライズ演出にも対応してくれる。フォトジェニックな景色に酔いしれながら、親しい友人や同僚との華やかなひとときを過ごして。施設名:The Grill on 30th/グランドニッコー東京 台場【会場タイプ】ホテルレストラン【貸切目安人数】20人〜60人【パーティ形式】着席【予算】大皿シェア7000円/名〜 ※税サ込【設備】wifi、控室、花束、ケーキ、下見OKほか ※追加料金あり【アクセス】新交通ゆりかもめ「台場駅」直結、りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩約15分【3】ダイニング・カフェ「ベルテンポ」|複数路線から徒歩5分以内。立食70人までOKの贅沢な個室JRや東京メトロなど5路線からアクセス可能な「ホテルメトロポリタン エドモント」にあるダイニング・カフェ「ベルテンポ」。プライベート空間の個室を貸し切りできるから、人目を気にせずに宴会が楽しめる。食事はビュッフェ台に移動して、和洋中バラエティ豊かなメニューから自分好みをセレクト。手間ひまかけて焼きあげるローストビーフや、板前が目の前で握る寿司のシェフズパフォーマンスも必見! できたての料理でお腹も心も満たされて。プロジェクターも完備しているので、部署のキックオフや懇親会・歓送迎会などでの利用がおすすめ。施設名:ダイニング・カフェ「ベルテンポ」/ホテルメトロポリタン エドモント【会場タイプ】ホテルレストラン【貸切目安人数】40人〜70人【パーティ形式】着席または立食(個室確約)【予算】ビュッフェ8200円/名〜 ※税サ込【設備】wifi、プロジェクター、ホテル館内に喫煙スペースあり、ケーキほか ※追加料金あり【アクセス】東京メトロ東西線「飯田橋駅」A5出口より徒歩2分 、JR「飯田橋駅」東口より徒歩5分、JR「水道橋駅」西口より徒歩5分、東京メトロ有楽町線ほか「飯田橋駅」A2出口より徒歩5分【4】ポルトフィーノ|外苑前駅目の前。青山の街を一望するホテルラウンジ外苑前駅から徒歩1分、「ホテルアラマンダ青山」の8階にあるラウンジ「ポルトフィーノ」。大きな窓には青山の街並みが広がり、陽差しが差し込む日中はカフェラウンジとして、夕暮れからは夜景を望むバーラウンジとして利用できる。料理ジャンルにこだわらない、“グローバルコンフォートフード=安らぎや幸せをもたらす食事”が味わえるのが特徴。さまざまなシーンに合わせて、パーティ形式や料理内容・乾杯ドリンクが異なるパーティプランを複数展開している。同窓会や結婚式二次会などのプライベートシーンから、接待などの大切なビジネスシーンまで。洗練された上質空間で、大人の貸切パーティを満喫して。施設名:ポルトフィーノ/ホテル アラマンダ青山【会場タイプ】ホテルレストラン【貸切目安人数】20人〜60人【パーティ形式】着席または立食【予算】1人1皿コース8800円/名〜、ビュッフェ11000円/名〜 ※税サ込【設備】wifi、TV・プロジェクター、マイク、控室、楽器演奏可 ※追加料金あり【アクセス】東京メトロ銀座線「外苑前駅」4a出口より徒歩1分、東京メトロ銀座線・半蔵門線「青山一丁目駅」より徒歩5分、都営大江戸線「青山一丁目駅」より徒歩5分【5】メロディア|品川駅から徒歩1分。自由にレイアウトを選べる個室東京の玄関口・品川駅から徒歩すぐの「ストリングスホテル東京インターコンチネンタル」26階にある「メロディア」。開放的なロビーを抜けた先、案内されるのは豪華なシャンデリアが輝く個室。希望に合わせて、席のレイアウトが変更できるのが嬉しいポイント。料理は、旬食材のうま味が最大限に引き出されたパスタや選べるメインをコース仕立てで。2時間のフリーフローとともに、シェフ自慢のイタリアンを堪能して。20人程度で利用できるから、家族・親族との食事会や部署の懇親会など、プライベートな話も弾むパーティに。施設名:メロディア/ストリングスホテル東京インターコンチネンタル【会場タイプ】ホテルレストラン【貸切目安人数】20人〜25人【パーティ形式】着席または立食(個室確約)【予算】大皿シェア7000円/名〜、1人1皿コース12000円/名〜 ※税サ込【設備】wifi【アクセス】JRほか「品川駅」港南口より徒歩1分