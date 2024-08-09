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1°Ì¡¡Redmi 12 5G XIG03¡ÊXiaomi¡Ë
2°Ì¡¡AQUOS wish3 SH-53D¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
3°Ì¡¡AQUOS wish4 SH-52E¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
4°Ì¡¡Pixel 8a(SoftBank)¡ÊGoogle¡Ë
5°Ì¡¡Pixel 8a(au)¡ÊGoogle¡Ë
6°Ì¡¡Pixel 8a(NTT docomo)¡ÊGoogle¡Ë
7°Ì¡¡moto g64 5G¡ÊMotorola Mobility¡Ë
8°Ì¡¡Reno11 A¡ÊOPPO¡Ë
9°Ì¡¡Libero 5G IV(Y!mobile)¡ÊZTE¡Ë
10°Ì¡¡Redmi 12 5G(UQ mobile)¡ÊXiaomi¡Ë
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