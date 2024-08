NMIXX、3rdミニアルバム「Fe3O4：STICK OUT」トレーラーフィルム＆フォトを公開

NMIXXが、ニューアルバムのトレーラーフィルムとフォトの中で、夢幻的な姿を見せ、カムバックの雰囲気を盛り上げた。彼女たちは19日、ニューミニアルバム「Fe3O4:STICK OUT」を発売する。2日、公式SNSを通じてニューアルバムの予告コンテンツとしてストーリーフィルム「OUTSIDER CLUB」を公開し、本日(7日)0時にはトレーラーフィルム「OUT SIMULATION」とフォト14種を披露した。

映像は、トレーニングに取り組んでいるギュジンのナレーション「Welcome to the Outsider Club」から始まる。LILY、ヘウォン、ソリュン、BAE、ジウ、ギュジンは、ローイングの練習に取り組みながらアクション演技を披露し、さらに新しくなったNMIXXが見せる特別な世界への好奇心を刺激した。一本の映画のような映像が緊張感を高め、新曲のコンセプトに対する期待を高める。同時に公開されたイメージでは、6人のメンバーの印象的なビジュアルとフォトジェニックなポーズ、そしてカリスマ性溢れる眼差しが合わさり、様々な魅力をアピールした。“第4世代オールラウンダーガールズグループ”NMIXXは、“ミクストピア(MIXXTOPIA)”に向かって進む興味深い世界観を背景に、グループの音楽ジャンル「ミックスポップ(MIXX POP)」を披露し、音楽業界で存在感を見せている。ストーリーフィルム、トレーラー映像など、多彩な予告映像でカムバックへの没入度を高めている彼女たちの新しいストーリーに期待が高まる。特に、2日に公開されたストーリーフィルムは、メンバーの演技力と不思議な魅力を放つ演出要素が多くの解釈を生み、注目を集めている。NMIXXはカムバック当日の19日午後4時30分からカウントダウンライブを行い、24日からはソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区のTHE HYUNDAI SEOULで新曲の発売記念ポップアップストアを開く。10月4日〜6日には、ソウル中(チュン)区の奨忠(チャンチュン)体育館で2度目のファンコンサート「NMIXX 2ND FAN CONCERT 'NMIXX CHANGE UP:MIXX LAB'」を開催する。彼女たちはこれに先立ち、ソウル、香港、台北、マカオなど、各地域でデビュー後初のファンコンサート「NMIXX THE 1ST FAN CONCERT 'NMIXX CHANGE UP:MIXX UNIVERSITY‘」の一環として単独公演を開催し、韓国国内外のファンと会った。3rdミニアルバム「Fe3O4:STICK OUT」は、19日の午後6時から各音楽配信サイトを通じてリリースされる。