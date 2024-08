桜の森ホテル&リゾーツは、伊豆半島東部・河津桜で有名な河津町に位置し今井浜海岸を望む老舗旅館「今井荘」を改装し、2024年8月5日にフルリニューアルオープンします。

桜の森ホテル&リゾーツ「今井荘リニューアルオープン」

桜の森ホテル&リゾーツは、伊豆半島東部・河津桜で有名な河津町に位置し今井浜海岸を望む老舗旅館「今井荘」を改装し、2024年8月5日にフルリニューアルオープン。

今井荘は、昭和9年の創業以来、皇族や要人、文化人が利用している、由緒ある旅館です。

歴史と伝統のおもてなしの心を受け継ぎながらも、現代にあったスタイルでお寛ぎいただける和モダンな空間に生まれ変わりました。

館内でのご飲食はすべて料金に含まれるオールインクルーシブプランを導入し、好きなものを楽しめます。

海を間近に感じる露天風呂、ガーデンやテラスは潮彩を感じながら解放的な時間を過ごせる空間で、今井浜を一望できる全室オーシャンビューといった3つのおもてなしで利用者を迎え、ゆったりとご滞在できる「スローリゾート」として、改装・フルリニューアルオープンを行い、生まれ変わります。

●館内でのご飲食がすべて料金に含まれる「オールインクルーシブ」を導入

ダイニングでのお料理は、地元の新鮮な海山の幸を取り入れたブッフェスタイルで、四季の恵みを楽しめます。

メインディッシュは料理人が目の前で仕上げるライブキッチンで出来立ての料理をコース料理の一品のように盛り付け提供します。

ディナータイムは18:00〜23:00(ラストオーダー21:00)とゆとりのある時間と、座席数も十分に用意していますので、ゆっくりと食事が楽しめます。

また、ラウンジでのソフトドリンクやコーヒー、アルコール、ソフトクリームやアイスキャンディなどの飲食がすべて料金に含まれています。

●和モダンを基調とした、全室オーシャンビュー

すべての客室から雄大な伊豆の海をご覧いただけるオーシャンビューとなっています。

リニューアルした客室は明るく落ち着いたデザインに生まれ変わりました。

今回のリニューアルで和室のほかにベッドを配したお部屋も新たに用意しています。

●開放的な2つの大浴場と、海に近い貸切温泉

2つの大浴場にはそれぞれ違った景色が楽しめる露天風呂とサウナを備えています。

朝夕で男女入れ替え制のため、ご一泊の滞在中でも両方の大浴場からの景色を楽しめます。

また、バリアフリー対応の貸切温泉では、家族など大切な方とゆっくりと温泉を楽しむことができます。

温泉での入浴後には、「湯上がりラウンジ」にて、ビールやソフトドリンク、アイスキャンディ等を楽しめます。

■伊豆今井浜温泉 今井荘について

ホテル名 : 伊豆今井浜温泉 今井荘

所在地 : 〒413-0503 静岡県賀茂郡河津町見高127

アクセス : 伊豆急行線・河津駅から無料送迎バスあり、

伊豆急行線・今井浜海岸駅から徒歩3分

客室数 : 53室

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和モダンな空間に!桜の森ホテル&リゾーツ「今井荘リニューアルオープン」 appeared first on Dtimes.