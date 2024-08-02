【S.H.Figuarts 「怪獣8号」亜白ミナ】発売日：6月29日参考価格：8,250円セール価格：6,881円

楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中のアクションフィギュア「S.H.Figuarts 『怪獣8号』亜白ミナ」を参考価格から16％オフの6,881円で販売している。

本商品は、アニメ「怪獣8号」に登場する「亜白ミナ」を、劇中をイメージしたプロポーションで立体化したもの。討伐シーンなどのアクションシーンを再現できる。交換用表情パーツ「怒り」、「微笑み」、「ヘッドギア装着」3種のほか、ボーナスパーツとして、「S.H.Figuarts 怪獣8号」（別売り）に使用できる交換用表情パーツなどがついている。

【セット内容】

・本体

・交換用表情パーツ3種

・交換用手首パーツ左右各2種

・亜白ミナ専用武器一式

・専用武器用台座一式

・亜白ミナ専用腰パーツ

・[ボーナスパーツ]怪獣8号用交換用表情パーツ

※「S.H.Figuarts 『怪獣8号』亜白ミナ」以外の商品は付属しません。

(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社