tripleS、日本プレデビュー記念のPOPUPが開催決定！8月9日より渋谷MODIにてスタート

tripleSのプレデビュー記念のPOPUPが開催されることが決定した。韓国で結成された24人多国籍ガールズグループtripleSは、7月20日からお台場で開催されている「フジテレビお台場冒険王」のオフィシャルサポーターを務め、プレデビュー曲「###」がテーマソングに決定するなど、すでに日本でも積極的に活動を繰り広げているなか、プレデビューを記念した日本で初となるPOPUPの開催が発表された。

POPUP限定のグッズ販売はもちろん、無料メルマガ会員向け施策や会場全体を巻き込んだアクティビティなど、見どころたっぷりの内容となっている。

■イベント概要

「tripleS JAPAN Pre-Debut『###』SPECIAL POPUP」

開催日時:2024年8月9日(金)〜2024年8月18日(日)11:00〜19:00



開催場所:渋谷MODI 7Fイベントスペース



入場方法:渋谷MODI開店後、直接7Fイベントスペースまでお越しください。

※混雑状況により、整理券を配布させていただく場合もございます



<お買い上げ抽選会>

期間中POPUP STOREにて税込4,000円以上のお買い上げで1会計につき1回、ハズレなしの抽選会にご参加いただけます。

さらに、下記条件でそれぞれ+1回ずつ抽選にご参加いただけます。



・tripleS JAPAN OFFICIAL SITE 無料メールマガジン会員のお客様

・エポスカードにてご精算のお客様



特典内容

A賞:メンバー直筆サイン入りチェキ24名様(メンバーはランダムでのお渡しとなります)

B賞:POPUP限定ステッカーランダム1枚(全24種)



<館内連動施策 #みつかれトエス>

渋谷MODI館内に隠されたメンバーのチェキ風ステッカーを見つけて、ハッシュタグとともにSNSに投稿し、POPUPのレジで投稿画面を見せるとランダムでチェキ風ステッカーをプレゼント!

イベント詳細はこちら



注意事項

※マナーをお守りいただけない場合は、主催者の判断により特定のお客様にご入場をお断りする場合がございます。

※館内でのトレード行為は、他のショップにご迷惑となりますのでおやめください。

※営業時間の都合上、全てのお客様がご入場出来ない場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。



<tripleS JAPAN OFFICIAL SITE 無料メルマガ会員限定プレゼント>

開催期間中POPUP STOREにて商品をご購入いただいた「tripleS JAPAN OFFICIAL SITE」無料メールマガジン会員様に「オリジナル缶バッジ」をプレゼントいたします。

URLはこちら



■関連サイト

tripleS日本公式サイト