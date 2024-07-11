Amazonでワイモバイルのスマホがセール、「moto g64y 5G」が1円など
「moto g64y 5G」
Amazon.co.jpで、ワイモバイルのスマートフォンのセールが始まった。期間は7月17日まで。
対象商品を購入し、ワイモバイルの専用サイトから回線を契約することが条件。契約の完了後、購入したスマートフォンが発送される。
今回、セール対象に加わったのは3機種。MNPもしくは新規契約で、「moto g64y 5G」を1円、「AQUOS wish4」を9680円、「OPPO Reno11 A」を1万7600円で購入できる。
また、6月15日から引き続き、「OPPO A79 5G」「moto g53y 5G」など6機種もセール価格で販売されている。機種 契約 価格 moto g64y 5G MNP/新規契約 1円（99%オフ） AQUOS wish4 MNP/新規契約 9,680円（28%オフ） OPPO Reno11 A MNP/新規契約 17,600円（19%オフ） Libero 5G IV MNP/新規契約 1円（99%オフ） OPPO A79 5G MNP 1円（99%オフ） moto g53y 5G MNP 1円（99%オフ） AQUOS wish3 MNP/新規契約 1円（99%オフ） Android One S10 MNP/新規契約 9,680円（28%オフ） Libero Flip MNP/新規契約 34,210円（21%オフ）