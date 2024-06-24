¡Ø½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤·¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¡Ù¸¤¼ï5Áª¡¡¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëÁ°¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¤´¾Ò²ð
¡Ø½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤·¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¡Ù¸¤¼ï5Áª
½é¤á¤Æ¸¤¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¤·¤Ä¤±¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¸¤¼ï¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤·¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë5¸¤¼ï¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¤³¤ì¤«¤é¤ª·Þ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
1.¥È¥¤¥×ー¥É¥ë
¸¤¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃÎÇ½¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Ï¡¢¾®·¿¸¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä°¦¾ð¿¼¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤·¤Ä¤±¤·¤ä¤¹¤¤¸¤¼ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¸¤¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï15Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ë¤·¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬µó¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¡¦¥¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¹¥Ñ¥Ë¥¨¥ë
¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ç°¦¾ð¿¼¤¤À³Ê¤Î¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¡¦¥¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¹¥Ñ¥Ë¥¨¥ë¡£»ô¤¤¼ç°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¤â¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸¤¼ï¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
²º¤ä¤«¤ÇÊ¹¤Ê¬¤±¤ÎÎÉ¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¸¤¼ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¸µ¡¹¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¸¤¼ï¤¬ÌµÂÌËÊ¤¨¤Î¾¯¤Ê¤¤¸¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤·¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¥é¥Ö¥é¥Éー¥ë¥ì¥È¥ê¥Ðー
Âç·¿¸¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²¹¸ü¤Ç°¦¾ð¿¼¤¯¡¢¼Ò¸òÅª¤Ê¸¤¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥Ö¥é¥Éー¥ë¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Ï¡¢¸¤¯¿Í´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¸¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤Î»Ø¼¨¤òÊ¹¤¼è¤í¤¦¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç·¿¸¤¤ÎÃæ¤Ç¤â½é¿´¼Ô¤¬¤·¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
4.¥Á¥ï¥ï
¸¤¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¾®¤µ¤Ê¸¤¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¥ï¥ï¤Ï¡¢Í·¤Ó¹¥¤¤ÊÀ³Ê¤È¹¥´ñ¿´¤Î¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤·¤Ä¤±¤òÍ·¤Ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Á¥ï¥ï¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯Í¦´º¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò¸òÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»Ò¸¤´ü¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤º¤Ë·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÊ¤¨ÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
5.¥·ー¥ºー
¸µ¡¹ÌµÂÌËÊ¤¨¤ä³ú¤ßÊÊ¤¬¾¯¤Ê¤¤¸¤¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ºー¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤Î¸¤¤¬Â¿¤¤¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£¿Í²û¤³¤¯²ÈÂ²¤È¤Î¶¨Ä´À¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë°ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Ã¤«¤ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢³Ú¤·¤¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¶µ¤¨¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤Ç¤¤ë¸¤¤¸¤¼ï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëÁ°¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤·¤Ä¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¸¤¤Î¤ª·Þ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¸¤¼ï¤ÎÆÃÀ¤äÃí°ÕÅÀ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤Ä¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸¤¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖË«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ä¤±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤·¤Ä¤±À®¸ù¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
Í·¤Ó¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤·¤Ä¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤â°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¸¤¼«¿È¤â·ù¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤·¤Ä¤±¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤é¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤È´Å¤ä¤«¤¹¤Î¤â¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´Ê·é¤Ë¡Ö¥À¥á¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ä¤á¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤Î¤·¤Ä¤±¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤·¤Ä¤±¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¹Ô¤¦¤·¤Ä¤±ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¤¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°äÅÁÅª¤Ë¤·¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤·¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤¼ï¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£