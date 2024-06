着付けのサービスも！伊東市浴衣レンタルスペース「ゆかたび」

伊東市は、浴衣で旅を楽しむをコンセプトに令和6年7月1日から9月30日までJR伊東駅前ビル1Fで浴衣レンタルスペース“ゆかたび”を開設します。

浴衣レンタルスペース“ゆかたび”

期間 :令和6年7月1日〜令和6年9月30日

場所 :JR伊東駅前ビル1F(静岡県伊東市湯川1-8-3 1F)

営業時間:10:00〜17:00

定休日 :毎月第3火曜日(7.9月のみ、8月は無休)

料金:

スタンダード浴衣プラン 2,500円

ブランド浴衣プラン 3,500円

お子様浴衣プラン 1,500円(12歳まで)

ハット・オリジナル番傘 無料

着付けのみ(大人) 1,500円

着付けのみ(子供) 500円

※すべて税込

“ゆかたび”では浴衣をフルセットでレンタルでき、着付けまでしてもらえるので、気軽に浴衣を着て街に繰り出せます。

浴衣を着て、レトロな趣のある湯の花通りやキネマ通りを歩いたり、温泉情緒の感じられる松川遊歩道で写真を撮ったり、伊東の温泉街を気軽に楽しめます。

「浴衣deご来店サービス」も実施しており、サービス協力店及び協力事業所に浴衣を着て来店するとお得なサービスを受けることができます。

また、“ゆかたび”利用者や浴衣を着て「浴衣deご来店サービス」実施店舗に行くと抽選で伊東温泉ペア宿泊券や伊東ブランド認定商品が当たる「浴衣de大抽選会」も実施します。

さらに、7月26日〜28日、8月2日〜4日、8日〜10日、14日〜17日、22日、24日には、「伊東温泉 海の花火大会」もあわせて開催されるため、浴衣を着て伊東の花火も堪能できます。

2024年度の予約については、令和6年6月10日より予約受付を開始しています!

予約に空きがある場合当日飛び込み来店も可能です。

レンタルスペースも伊東駅目の前のためアクセスもしやすいです。

