ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¥É¥¥Ã¡ª¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¡ª¡©¡×¸þ¤«¤¤¤ÎÀÊ¤ÎÃËÀ¤¬¥Ð¥Ã¥°¤¬Íî¤È¤·Êª¡ª¢ª ¤Ê¤ó¤È¡ª¡©
Íî¤È¤·Êª¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Íî¤È¤·Êª¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï»ä¤¬ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¾×·âÅª¤ÊÍî¤È¤·Êª¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÃËÀµÒ¤¬Íî¤È¤·Êª
Ê¿Æü¤Î¤ªÃë¤¹¤®¡¢»ä¤Ï¥¬¥é¥¬¥é¤Ë¶õ¤¤¤¿ÅÅ¼Ö¤Ë1¿Í¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¸þ¤«¤¤¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀµÒ¡£Èà¤â1¿Í¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ¼ÖÆâ¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤²¹ÅÙ¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¦¤Ä¤é¤¦¤Ä¤é¤È¤Þ¤É¤í¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃËÀµÒ¤ÎÂ¸µ¤Ç¾®¤µ¤ÊÊª²»¤¬¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤Õ¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÃËÀ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤«¤é¡¢²¿¤«Êª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬Íî¤È¤·¤¿¥â¥Î¤È¤Ï¡©
ÃËÀµÒ¤¬Íî¤È¤·Êª¤ò½¦¤¦ÍÍ»Ò¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî¤È¤·Êª¤ÎÀµÂÎ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë°ìµ¤¤Ë³ÐÀÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬Íî¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÓÉÕ¤¤Î1Ëü±ß»¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÓÉÕ¤¤Î1Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¡ØÍî¤È¤·Êª¡Ù¤Ï100Ëü±ß¡£
ÃËÀ¤Ï¹²¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È»¥Â«¤ò½¦¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¤Ã¤È¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤»ä¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¡¼ê¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥
ÃËÀ¤¬¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë100Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¡¢ÂçÎÌ¤Î»¥Â«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÊª¤Ê¤é¡¢Áí³Û¤¤¤¯¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤½¤Ã¤ÈÃËÀ¤«¤éÌÜÀþ¤ò³°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤ËÂ¾¤Î¾èµÒ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ÃËÀ¤¬Âç¶â¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶²¤é¤¯»ä¤À¤±¡£
ÃËÀµÒ¤ÏÊ¿Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤ÏÊªÁû¤Ê»ö·ï¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÉÔÍÑ¿´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÌµÂ¤ºî¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ËÂç¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤è¡ª ²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡ª¡©¡×¤È¡¢»ä¤Ï1¿Í¤Ç¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å¡Ä¡Ä
¤È¤¢¤ë±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢ÃËÀ¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÅÅ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥Ã¤È°ì°Â¿´¡£1¿Í¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¶â¤Ï¸°ÉÕ¤¤Î¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¡ÖÅÅ¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¿¥¯¥·ー¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
½îÌ±¤Î»ä¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£
Âç¶â¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸«ÃÎ¤é¤ÌÂ¾¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤·¡¢¤ª´ê¤¤¤À¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª ¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§¹¾ÅÄÌû»Ò