「狛犬」許すまじ？新年度が始まる春は、電車の利用マナーに不慣れな人が増え、駅係員が案内などを強化する時期でもあります。そのなかでもSNSなどで極めて苦言が多い行為の一つが、「中ほどまで詰めない」ことです。【え…！】これが「ドア横死守マンにやさしい」車両です!?（画像で見る）この「中ほど」は具体的には、ドアとドアのあいだの座席スペース前を指します。たとえば相鉄は、車両両側の座席前のつり革が立っている