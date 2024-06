トルコ、イスタンブールでツアーガイドとして活躍するベンギ・イシュルさん(Bengi Isil)が先月31日、同地で開催された音楽祭でちょっと変わった“ソリスト”と遭遇。Instagramに当時の動画を投稿したところ、10日間の再生回数が2730万回を超えるほど反響を呼んだ。動物専門サイト『The Dodo』などが伝えている。【この記事の動画を見る】イスタンブール・リュトフィ・クルダール国際会議・展示センターで先月31日、「第52回イスタンブール音楽祭」が開催され、ステージ上にどこからともなく現れた1匹の猫が観客の心を鷲掴みにした。

猫が登場したのは、ルツェルン音楽祭弦楽合奏団がベートーヴェンの交響曲6番『田園(Pastorale)』の演奏を開始して間もなくのことで、観客の一人だったベンギ・イシュルさんがInstagramに当時の動画を投稿。「リードソリストはイスタンブールの音楽愛好家らから満点の評価をもらった」と回顧したところ、瞬く間に拡散した。動画では、ステージ上手に立つ猫が、ゆっくりと下手に向かって歩を進めていき、一度立ち止まってバイオリニストに目をやっているのが見て取れる。猫はあくまでもマイペースで、再び歩き出すと途中で毛づくろいをする余裕をみせており、観客らを見渡すとゆっくりと下手へと去っていくのだった。ベンギさんによると、この敷地内にはたくさんの猫が過ごしているそうで、ベートーヴェンの曲に合わせて登場した猫について、動物専門サイト『The Dodo』のインタビューに次のように話している。「私たちは笑い、あの猫に大きな拍手さえ送ったほどです。あれは本当に素敵な瞬間だったのですよ。」「トルコでは猫たちは餌をもらい、過ごす場所を与えられ、何よりも人々に愛されています。ここではみんな猫が大好きなのですよ。誰もが動物には優しいのです。」なお動画をじっくり見ると、観客だけでなく演奏をしている人たちも愛らしい猫の姿に気付いて笑顔を見せているのが分かり、ベンギさんは「音楽家たちもあのような光景を目撃して嬉しそうでしたよ」と語っていた。そしてこの動画の視聴者は、次のようなコメントを寄せている。「もちろん、ここはトルコだものね。猫が大好きなんだよ。」「猫がスポットライトを浴びていたのは40秒ほどだったけど、完全にショーの主役と化したね。」「スターの登場だよ。」「なんて可愛い猫なの!」「人間に慣れているよね。全く物怖じしていない。」「考えてみて欲しい。演奏家たちはあの一瞬のために全人生をかけて練習してきたのに、1匹の猫に主役を奪われたのよ。」「真のボスは猫だね。」「このオーケストラを生で観てみたい!」ちなみにイスタンブールでは過去に、母猫が病気の我が子を口にくわえて病院に運び、獣医の診察を受けていた。病院のスタッフは多忙な中、親子に優しく対応していたという。画像は『Classic FM 「Curious cat wanders on stage during Beethoven’s ‘Pastoral’ Symphony in Istanbul」(Picture: Bengi Işıl Göktürk)』『Bengi Isil Gokturk ThinkBIG Travel Instagram「52. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ ÇOK BÜYÜK BİR SOLİSTİ」』『Bored Panda 「Mother Cat Brings Her Ill Kitten To The Hospital, Medics Rush To Help Them」(Image credits: ozcanmerveee)』『Orhangazi TV 「ORHANGAZİ’DE YARALI KEDİ KENDİ İMKANLARI İLE VETERİNER KLİNİĞİNE GELDİ!」』『Geo.tv 「VIDEO: Cat slaps Turkish sports analyst Huseyin Ozkok on live TV」(Screengrab via Instagram)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)