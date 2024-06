映画「ハリー・ポッター」シリーズで使用された衣装や小道具などを室内展示する施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 -メイキング・オブ ハリー・ポッター」

そんな「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 -メイキング・オブ ハリー・ポッター」が、2024年6月16日(日)にオープン1周年を迎えることを記念して「1周年 アニバーサリーイベント」を開催!

小野賢章さん、山本美月さん、ハリー杉山さんが登場し、200名のファンと一緒に盛大にお祝いしました☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 1周年アニバーサリー イベント

開催日時:2024年6月10日(月) 夕刻

場所:スタジオツアー東京内「ホグワーツ城の大広間」

スタジオツアー東京のオープン1周年を記念して、特別ゲストと共に、ホグワーツ魔法魔術学校の大広間で記念のプレイベントを開催!

映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の名シーンをイメージした、1年の終わりをお祝いするイベントが開催されました。

イベントの会場となったのは、ホグワーツ魔法魔術学校の大広間。

ハリー・ポッターの日本語版声優をつとめた小野賢章さん、

ハリー・ポッターファンの山本美月さん、

ハリー杉山さんが登場。

ダンブルドアになりきった衣装のハリー杉山さんがお二人にハリー・ポッターシリーズへの思い出を伺うと、

小野賢章さんは

「オープニングセレモニーに参加して、ドラコ役のトム・フェルトンさんが控え室で「ハリー!ようやく会えたな!」と話しかけてくださって、とても嬉しかったことを覚えています。」と1年前のことを振り返ります。

山本美月さんは

「原作の本を楽しみに読んでいました。当時は小学生だったのですが、なんで自分はホグワーツに入学できないんだろう?と不思議に思っていました。いまこうしてホグワーツの大広間の先生側の位置に立つことができてドキドキします。嬉しいです。」と感動もひとしおの様子!

また、6月16日からは、オーディオガイドが小野賢章さんの声で楽しめるように!

「大ボリュームで、聞くだけでもきっと楽しいと思います。文字まで詳しく見られなかったりもすると思うので、オーディオガイドという音声で聞くことでスッと入ってくると思います。そのシーンに関連する呪文も聞けたり・・・楽しみにしていてください」と小野賢章さんが感想を明かしてくださいました。

そして特別アニバーサリーケーキが登場し、点灯セレモニーを実施。

200名のファンと一緒に1周年の幕開けをお祝いしました☆

開業から1周年を迎え、様々な企画で盛り上がるスタジオツアー東京。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 1周年アニバーサリー」は、2024年6月16日(日)から開催です。

