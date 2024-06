ミスタードーナツに、ドーナツ生地にチーズを練り込んだ‟さっくりでしっとり”の新食感ドーナツが誕生!

「今までに食べたことのないドーナツ」をテーマに開発された「MASTER DONUT フロマージュ・ド」全4種が期間限定で発売されます☆

ミスタードーナツ「MASTER DONUT フロマージュ・ド」

発売日:2024年6月12日(水)

販売店舗:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

「まだ誰も見たことのない新しいドーナツのおいしさに出会いたい。」

そんな想いから、ミスタードーナツの「MASTER DONUT」が誕生しました。

今回発売される「フロマージュ・ド」には、ミックス粉とチーズクリームの配合バランスの研究を重ね、新しく開発したチーズドーナツ生地を使用。

ミスタードーナツが長い年月をかけて培ってきたドーナツ製法によって、しっとり感を中にとじこめたまま、外側のさっくり感が実現しました。

そんな「MASTER DONUT フロマージュ・ド」全4種を紹介していきます☆

フロマージュ・ド オリジナル

価格:テイクアウト 226円(税込)/イートイン 231円(税込)

さっくりしっとりのチーズドーナツ生地に、アプリコットナパージュでつややかに仕上げた「フロマージュ・ド オリジナル」

アプリコットの甘みと一緒に生地本来のおいしさがシンプルに楽しめます。

フロマージュ・ド ダブルクリーム

価格:テイクアウト 259円(税込)/イートイン 264円(税込)

クリームチーズ、マスカルポーネチーズ、ゴーダチーズの3種のチーズを使ったチーズホイップを絞った「フロマージュ・ド ダブルクリーム」

チーズホイップとホイップクリームのダブルクリームで仕上げることで軽い食感をプラスしたドーナツです。

フロマージュ・ド ブルーベリー

価格:テイクアウト 259円(税込)/イートイン 264円(税込)

チーズドーナツ生地にチーズホイップとブルーベリーソースをトッピングした「フロマージュ・ド ブルーベリー」

チーズホイップのおいしさとブルーベリーの酸味を一度に味わうことができます。

フロマージュ・ド ティラミス

価格:テイクアウト 270円(税込)/イートイン 275円(税込)

エスプレッソフィリングをサンドした「フロマージュ・ド ティラミス」

チーズホイップとココアでほろ苦い味わいに仕上げられた、ティラミス仕立ての一品です。

テイクアウト限定「フロマージュ・ド 新食感 体験セット」

発売日:2024年6月12日(水)

価格:1,014円(税込)※テイクアウト限定

※数量限定

テイクアウト・数量限定で「フロマージュ・ド 新食感 体験セット」を販売。

「フロマージュ・ド オリジナル」「フロマージュ・ド ダブルクリーム」「フロマージュ・ド ブルーベリー」「フロマージュ・ド ティラミス」各1個の合計4個がオリジナルボックスに入っています。

※セット対象商品が品切れの場合は、単品販売のみとなります

※オリジナルボックスがなくなり次第終了となります

「今までに食べたことのないドーナツ」をテーマに開発された、ドーナツ生地にチーズを練り込んだ‟さっくりでしっとり”の新食感ドーナツ。

ミスタードーナツ「MASTER DONUT フロマージュ・ド」4種は、2024年6月12日より期間限定で販売開始です☆

ポン・デ・リングやオールドファッションなど定番ドーナツが‟さらにおいしく“! ポン・デ・リングやオールドファッションなど定番ドーナツが‟さらにおいしく“! ミスタードーナツ ドーナツ14品リニューアル 続きを見る

※セットおよび商品は時間帯により品切れの場合があります

※写真・イラストはイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 生地にチーズを練り込んだ‟さっくり・しっとり”食感!ミスタードーナツ「MASTER DONUT フロマージュ・ド」 appeared first on Dtimes.