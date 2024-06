7人勢揃い！東京ディズニーシー『ダッフィー&フレンズのワンダフル・フレンドシップ』ぬいぐるみバッジ

東京ディズニーシーの人気キャラクター「ダッフィー&フレンズ」

はじめてダッフィー&フレンズが7人揃うステージショー『ダッフィー&フレンズのワンダフル・フレンドシップ』を公演中。

そんな「ダッフィー&フレンズ」のぬいぐるみバッジが登場します。

価格2300〜2400円

発売日:2024年7月1日

販売店舗:東京ディズニーシー「マクダックス・デパートメントストア」

※東京ディズニーシーへ入園された方のみ購入できます

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロントにあるレストラン「ケープコッド・クックオフ」では、ダッフィー&フレンズ7人全員が勢ぞろいする、新しいステージショー「ダッフィー&フレンズのワンダフル・フレンドシップ」を公演。

「ダッフィー&フレンズ」が力を合わせてパーティーを作り上げ、友情が深まる様子を描いた心温まるストーリー。

「ダッフィー&フレンズ」のうち「クッキー・アン」、「オル・メル」、「リーナ・ベル」の3人は、東京ディズニーシーのステージショーに初めての登場となります。

ダッフィーぬいぐるみバッジ

長い航海に出るミッキーマウスが寂しくないようにと、ミニーマウスが心を込めて作ったテディベア。

普段はちょっと恥ずかしがりですが、友だち思いで純粋な性格です。

青色と黄色のチェック柄のシャツを着ています。

シェリーメイぬいぐるみバッジ

ミニーマウスがダッフィーのために作った、ダッフィーの最初のお友だちのテディベア。

手先が器用で、手作りのプレゼントを作ってみんなを笑顔にします。

ピンクを基調にしたワンピースを着ています。

ジェラトーニぬいぐるみバッジ

絵を描くことが大好きなネコの子。

ダッフィーが落としたジェラートで絵を描いたのをきっかけに、ダッフィーと仲良しになりました。

水色とオレンジのチェック柄ベストを着ています。

ステラ・ルーぬいぐるみバッジ

ダンサーになって活躍することを夢見ているうさぎの子。

ダンスの練習をしている時にダッフィーと出会い、仲良しになりました。あきらめない心を持つ頑張りやです。

青色のワンピースを着ています。

クッキー・アンぬいぐるみバッジ

好奇心いっぱいのいぬの子。

わたあめを持ったダッフィーとワッフルを持ったクッキー・アンが出会い、“わたあめワッフル”を思いついたことでダッフィーと仲良しになりました。

白とピンクのエプロンワンピースを着ています。

オル・メルぬいぐるみバッジ

音楽が大好きなカメの子。

シェリーメイへのプレゼントを探しに海に出かけたミッキーマウスとダッフィーに、オル・メルが素敵な歌を奏でてくれたことをきっかけに仲良しになりました。

黄色に青のお花がデザインされたアロハシャツを着ています。

リーナ・ベルぬいぐるみバッジ

問題を解決することが得意なキツネの子。

森で迷ってしまったダッフィーを助けたことをきっかけに、ダッフィーと仲良しになりました。

薄紫のワンピースを着ています。

「ダッフィー&フレンズ」7人が登場する心温まるストーリーが楽しめるステージショー。

『ダッフィー&フレンズのワンダフル・フレンドシップ』デザインのぬいぐるみバッジは2024年7月1日発売です。

