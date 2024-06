公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会では、2024年6月から「物流企業のHRM推進研究会」を開催します。

【会期】

【会期】

2024年6月21日〜2025年3月17日(全9回会合/時間14:00〜17:00)

【開催形式】

集合形式を原則とし、状況に応じてオンライン形式(Zoom利用)との併用開催

【参加対象】

物流事業者・物流子会社等の物流企業に在籍する以下のような方々

・経営管理部門、人事・総務部門の部課長クラスの方

・HRMの重要性を理解し、その推進に取り組まれている方 など

【前回(2023年度)参加企業(26社28名) ※社名50音順、表記略】

IHIジェットサービス、アサヒロジ、アサヒロジスティクス、

AGCロジスティクス、SMP物流サービス、花王ロジスティクス、ギオン、

紀文フレッシュシステム、京葉流通倉庫、コイズミ物流、コクヨロジテム、

サンリツ、住化ロジスティクス、摂津倉庫、トーコン、

TOPPANエッジ・サービス、凸版物流、日清エンタープライズ、

バンダイロジパル、ハンナ、富士物流、ボンド物流、丸紅ロジスティクス、

丸和運輸機関、山村ロジスティクス、ワコール流通

【コーディネータ】

堀 毅之 氏

日本能率協会コンサルティング

組織・人事コンサルティング 事業本部 人材・組織開発センター

チーフ・コンサルタント

本研究会の詳細は、以下のURLよりご参照ください。

https://www1.logistics.or.jp/newest/hrm.bosyu.html

■「物流企業のHRM推進研究会」について

本研究会は、物流事業者、物流子会社の経営管理部門、総務・人事部門担当者による登録制の研究会です。

人的資本経営に注目が集まるなか、経営戦略と人材戦略を有機的に連動させ、企業価値の向上に資するHRMの推進が求められています。

本研究会はHRMの実践方策や産業界におけるロジスティクス・物流分野の課題解決に貢献するための情報共有・施策の検討および人的ネットワークの形成支援を目的に開催します。

