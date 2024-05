【「MAJOR 2nd」28巻】5月17日 発売価格:594円

小学館は、マンガ「MAJOR 2nd」の28巻を5月17日に発売する。価格は594円。

本作は満田拓也氏が「週刊少年サンデー」で連載している野球マンガで、前作「MAJOR」の主人公である茂野吾郎の息子・大吾を中心としたストーリーが繰り広げられている。

28巻では「負ければ引退」の夏大会で、初戦から激闘が勃発。ふじみ原の“港南の怪童”古谷と、風林大尾のエース・睦子の活躍で、激しい投手戦が巻き起こる。

なお28巻の発売を記念して、5月15日発売の「週刊少年サンデー」25号では「MAJOR 2nd」が表紙&カラーで登場している。

【「MAJOR 2nd」28巻あらすじ】

「負ければ引退」の夏大会、初戦から激闘!

吾郎の息子・大吾は主将として中学最後の大会へ挑む!

初戦の相手は【港南の怪童】古谷が率いる、ふじみ原。

風林大尾のエース・睦子も躍動し、試合は激しい投手戦に……!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.