Apple関連のリーク情報でおなじみのBloombergのマーク・ガーマン氏が、長らく登場がウワサされている新型iPad Proは、M3チップではなくM4チップを搭載する可能性があると報じています。Apple Rivals Retool; iOS 18, M4 iPad Pro, Vision Pro 2, and AI Details - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-04-28/apple-rivals-retool-to-compete-with-iphone-and-vision-pro-ios-18-and-ai-details-lvjhucsv

Gurman: New iPad Pro may actually be powered by the M4 chip, touting AI features - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/04/28/gurman-new-ipad-pro-m4-chip/Appleは2024年後半にMac向けにAppleシリコンの第4世代目となるM4チップのリリースを予定であるとウワサされています。M4チップはiMac、MacBook Pro、Mac miniといったMacに搭載されることが予想されているのですが、新たに新型iPad Proにも搭載されることになると報じられました。AppleはAIに最適化した「M4チップ」を2024年中にリリースすることを目指している - GIGAZINEM4チップには新しいニューラルエンジンが搭載され、AI機能に特化した設計となるそうです。ガーマン氏は「新しいiPad ProはM3チップではなくM4チップが搭載される可能性が高いと聞いています。Appleは新型iPad Proを『最初の真のAI搭載デバイス』として位置付けており、この新型iPad Pro以降のデバイスはすべてAI搭載デバイスとして宣伝されることとなるでしょう」と記しています。Appleは2024年6月に年次開発者向け会議のWWDCを開催予定で、この中で新型iPad Pro、M4チップ、そして2024年後半にリリースされる予定のiPadOS 18が発表されると目されています。ガーマン氏は「AppleがiPhone 16シリーズとA18チップをAIを中心に構築していることを期待しています」と述べ、新型iPhoneもAI機能を中心に据えたものになることを期待しました。Appleが「WWDC24」を2024年6月11日未明から開催、iOS 18など発表へ - GIGAZINEこの他、Appleは2024年5月7日にiPad関連の発表イベント「Let Loose」を開催予定です。Appleはこの中でiPad Air、Magic Keyboard、Apple Pencilなどを発表することが期待されています。「Let Loose」はWWDCのような大規模な発表イベントではなく、小規模なオンライン限定の発表イベントになると目されており、発表イベントの長さも1時間程度になると予想されています。Appleが新型iPadや新型Apple Pencilがウワサされる新製品発表イベント「Let Loose」を2024年5月7日23時に開催すると発表 - GIGAZINEなお、新型iPad ProにはM4チップの他にOLED(有機EL)ディスプレイが搭載され、フロントカメラのFaceTimeカメラは位置が変更されるそうです。また、専用キーボードのMagic KeyboardとスタイラスペンのApple Pencilも再設計されると目されており、新型Apple Pencilは初めて触覚フィードバックが搭載されるとウワサされています。この他、AppleはAI機能の開発でOpenAIと提携すべく協議を進めているともBloombergは報じています。なお、Appleが2024年にリリース予定のiOS 18では多数のAI機能が搭載されることになると予想されており、ウワサされている新AI機能は以下の記事にまとめられています。「iOS 18」で登場するとウワサされている新AI機能まとめ - GIGAZINE