¡È¥´¥Á¡É¤Ç30Ç¯¥«¥Ä¥éÃåÍÑ¡¢²¬Â¼Î´»Ë¥Ü¥ä¤¯¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê53ºÐ¡Ë¤¬¡¢4·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó30¼þÇ¯µÇ°¥´¥Á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î´ë²è¤Ç¡¢30Ç¯¥«¥Ä¥é¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°¤Ë¡¢²¬Â¼¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î´ë²è¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥«¥Ä¥é¤ò¾Ò²ð¡£²¬Â¼¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢¤¤¤Ä¤âÇ¯Ëö¤Ë¡Ê¥«¥Ä¥é¤ò¡Ë¤¤¤í¤¤¤í»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥´¥Á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¥«¥Ä¥é¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤ÎÁêÊý¡ÊÌðÉô¹ÀÇ·¡Ë¤â½ÐÀî¡ÊÅ¯Ï¯¡Ë¤µ¤ó¤â¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤â¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¡¢Åö½é¤ÏÁ´°÷¤¬¥«¥Ä¥éÃåÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¬Â¼¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤é¤«¡ØËÍ¤Ï¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²¶¤À¤±¡¢»õ¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¶¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥²¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°¤Ë¡¢²¬Â¼¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î´ë²è¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥«¥Ä¥é¤ò¾Ò²ð¡£²¬Â¼¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢¤¤¤Ä¤âÇ¯Ëö¤Ë¡Ê¥«¥Ä¥é¤ò¡Ë¤¤¤í¤¤¤í»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥´¥Á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¥«¥Ä¥é¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤ÎÁêÊý¡ÊÌðÉô¹ÀÇ·¡Ë¤â½ÐÀî¡ÊÅ¯Ï¯¡Ë¤µ¤ó¤â¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤â¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¡¢Åö½é¤ÏÁ´°÷¤¬¥«¥Ä¥éÃåÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¬Â¼¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤é¤«¡ØËÍ¤Ï¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²¶¤À¤±¡¢»õ¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¶¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥²¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£